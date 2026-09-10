ABD ara seçim tarihi 2026: ABD seçimleri ne zaman yapılacak?
10.09.2026 09:22
Dünya siyasetinin ve küresel ekonominin seyrini doğrudan etkileyen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ara seçim tarihi dünyanın gündeminde.
2026 yılında ABD'de yapılacak olan yerel, eyalet geneli ve ülke geneli (federal) seçimlerin tarihi, dış siyaseti yakından takip eden kişilerin gündeminde yer alıyor. Peki, 2026 ABD seçimleri ne zaman?
ABD ARA SEÇİMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Bazı seçimler farklı tarihte yapılsa da seçimlerin geneli 3 Kasım 2026 yılında yapılacak. Bu seçimler ara dönem seçimleri olup 120. Birleşik Devletler Kongresi'nin üyeleri bu seçimlerde seçilecektir.
ABD BAŞKANLIK SEÇİMİ BU YIL MI?
ABD Anayasası gereğince ABD Başkanlık seçimleri 4 yılda bir düzenlenmektedir. Son başkanlık seçimi 5 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla bir sonraki ABD Başkanlık seçimi 2028 yılında yapılacaktır.