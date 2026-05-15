Abdulbaki Demirel cinayeti: Sigara istemiş, vermeyince 17 bıçak darbesi savurmuş
15.05.2026 13:32
İstanbul'da Abdülbaki Demirel isimli bir çocuk, akranlarının bıçaklı saldırısında öldürüldü. Yaşanan olayın insanlık dışı olduğunu anlatan Abdülbaki'nin babası, "Bunlar çok ağır ceza almalı." dedi.
İstanbul'da bir akran cinayeti daha işlendi.
Olay, 10 Mayıs günü saat 20.00 sıralarında Büyükçekmece'deki Şehit Sadık Bezer Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında parkta bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.
ABDÜLBAKİ KURTARILAMADI, ARKADAŞI YARALI
Kavgada 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel ile yaşıtı Savaş I. bıçaklanarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ağır yaralandıkları belirlenen Abdülbaki Demirel ve Savaş I. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tedaviye alınan Abdülbaki Demirel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Savaş I.'nın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
SALDIRGANLARDAN BİRİ 16 DİĞERİ 17 YAŞINDA
Çevredeki güvenlik kameraları üzerinde yapılan inceleme sonucu 16 yaşındaki E.B. ile 17 yaşındaki M.A.D. gözaltına alındı.
Polis olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçağı da ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan E.B. ile M.A.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ACILI BABA: BUNLAR ÇOK AĞIR CEZA ALMALI
Genç Abdülbaki, ilçeye bağlı Güzelce'de toprağa verildi. Çocuğun babası Cevdet Demirel ise gerekli önlemlerin alınması gerektiğini söyledi.
"Caniler üç beş yılda dışarı çıkmasın." diyen acılı baba, "Canlı bomba ya da silahşör gibi gezmesinler. Bunlar çok ağır ceza almalı. Yeni kanunlar gelmeli anne ve babaları da yargılanmalı." ifadelerini kullandı.
SİGARA VE PARA İSTEMİŞLER
Baba Demirel, olayın nasıl yaşandığını da anlattı.
Saldırganların sigara ve para istediğini, oğlunun da sigara içmediğini ve parasının da olmadığını söylediğini aktaran baba, "Önceki çocukla husumetleri varmış. Bir iki bıçak sallamışlar ona. Bizim çocuk da müdahale etmeye çalışmış." ifadelerini kullandı.
Oğlunun kaçmaya çalıştığı sırada bıçaklı saldırgan tarafından kovalandığını söyleyen Demirel, "Diğeri de arkadan kovalayıp 17 bıçak darbesi savurmuş. Bu canilik." diye konuştu.
Tehditler aldığını da anlatan acılı baba, "Beni tehdit ediyorlar telefonda. Mesaj atıyorlar. Mesajda 'şikayetini geri almazsan seni katlederiz' diyorlar." ifadelerini kullandı.