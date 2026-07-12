Ablalarına dehşeti yaşattı: "Şeytanı çıkarmak için öldürecektim"

İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen Muhammed D., "Ablalarımın içine şeytan girdiğini düşündüm. Şeytanları çıkarmak için Kübra'nın boğazını sıktım. Eve gelen diğer ablam Meryem'e de aynı şekilde saldırdım." dedi.

Muhammed D., ekipler gelmeseydi şeytanı çıkarmak için ablalarımı öldüreceğini belirtti.

Muhammed D., emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne götürüldü. Muhammed D., sağlık kontrolünden çıkarıldığı sırada basın mensuplarının "Ablalarını neden öldürmeye çalıştın." sorusuna cevap vermedi.

Adliyeye sevk edilen Muhammed D., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.