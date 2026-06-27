ABP Genel Başkanı'nın iddiası: "CHP'den 86 vekil bize katılacak"
27.06.2026 16:00
Son Güncelleme: 27.06.2026 16:08
Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı Bedri Yalçın, mutlak butlan kararı sonrası CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibiyle görüşmeler yürüttüğünü, 86 vekilin ABP'ye katılacağını ileri sürdü.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin “mutlak butlan” kararı sonrası “yönetim” konusunda tartışmaların yaşandığı CHP'yle ilgili yeni bir iddia ileri sürüldü.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun dönüşüyle genel başkanlık dönemi geçersiz kılınan ve Grup Başkanlığı'na seçilen Özgür Özel, uzun süredir “olağanüstü kurultay” çağrısını sürdürüyordu. Kılıçdaroğlu ise tedbir kararı nedeniyle bunun gerçekleştirilemeyeceğini savunuyordu.
Özel, yeni parti kuracakları veya geçecekleri iddiasına da kapıları kapatmıyordu.
Gözler Yargıtay'dan gelecek karara çevrilmişken yeni bir gelişme yaşandı.
Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı Bedri Yalçın, Özel ve ekibiyle görüşmeler yaptıklarını ileri sürdü.
"86 MİLLETVEKİLİ KATILACAK BİZE"
“Tamam görüşmeler yapılıyor, bizim ve onların ekibi var. Herhangi bir sorunumuz yok, 81 ilde teşkilatlarımızı kurmuş seçime giren bir partiyiz. Yani şaibesiz bir partiyiz.” diyen Yalçın, "milletvekilliği pazarlığının hiçbir şekilde söz konusu olmadığını söyledi:
“Vatan için pazarlık olur mu hiç? Şu anda memlekette vatan meselesi var. Görüşmeler devam ediyor. Bizim zaten hiçbir eksiğimiz yok. Onlar da bizi araştırdılar. Biz de onları araştırdık. Bunlardan 86 milletvekili katılacak bize. Ondan sonra 74'e yakın il başkanları var. Onlar zaten bizim partiye katılıyorlar.”
KILIÇDAROĞLU “HESAP SORACAĞIM” DEMİŞTİ
İstinaf'ın “mutlak butlan” kararı sonrası görevine dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Mayıs 2026 tarihinde Genel Merkez'de bir bayramlaşma programı düzenlemiş, burada yaptığı konuşmada "Bana soruyorlar, 'ne yapacaksın?' Hesap soracağım . Herkes bunu bilsin. Sonra kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Tertemiz bir kurultay yapacağız." gibi ifadelere yer vermişti.
Kılıçdaroğlu ayrıca şunları eklemişti:
- “Halkın belediyesinde yetimin hakkına göz dikip rüşvete talana başvuran belediye başkanlarını bu partiden söküp atamadığım için sizlerden, tarih önünde hak deryasından özür diliyorum.”
- “Rüşvetlerden ve hırsızlardan arınacağız. Uşak Belediyesi'nde rüşvete göz yummak, yetimin hakkını peşkeş çekmek baba ocağının kitabında yazar mı? Size soruyorum. Baba ocağında market poşetlerinin içinde haram paralar olur mu?”
Bu sözlerin ardından aralarında grup başkanvekillerinin de olduğu dokuz milletvekili, iki belediye başkanı ve birçok il başkanı ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti.
OLAĞANÜSTÜ KURULTAY İSTİYORLAR
Özgür Özel ve ekibiyse olağanüstü kurultayın bir an evvel düzenlenmesini istiyor.
CHP tüzüğüne göre olağanüstü kurultay genel başkanın çağrısı, Parti Meclisi'ndeki (PM) salt çoğunluk kararı veya delegelerin beşte birinin imzasıyla toplanabiliyor.
Bu imzalar 15 gün içinde toplanarak teslim ediliyor.
Bu kapsamda delegelerden toplanan noter onaylı 830 imza Genel Merkez'e verildi.
Kılıçdaroğlu'nun süreci başlatmaması halinde sulh hukuk mahkemesine başvurulacak.