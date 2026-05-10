Acele eden alıyor. AJet tüm yurt içi uçuşlarda fiyatları aşağı çekti
10.05.2026 13:10
AJet, 10 Mayıs 2026 itibarıyla uçuşseverleri sevindiren haberi verdi. Anneler Günü'ne özel tüm yurt içi uçuşlarda yüzde 30 indirim başladı. Peki, indirimli AJet biletleri hangi tarihlerde geçerli ve indirim kodu nasıl alınır?
AJet, Anneler Günü’ne özel indirim kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında tüm yurt içi hatlarda biletler yüzde 30 indirimle satışa sunuldu.
İNDİRİMLİ BİLETLER HANGİ TARİHLERDE KULLANILACAK?
İndirimli biletler, 22 Eylül-30 Kasım arası kullanılabilecek.
YÜZDE 30 İNDİRİM KODU NASIL ALINIR?
10 Mayıs 2026 saat 11.00’de satışa sunulan biletler AJet WhatsApp kanalından verilen indirim kodu ile ajet.com ve AJet Mobil üzerinden alınabilecek. Anneler Günü’ne özel indirimli biletler, 22 Eylül - 30 Kasım 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.