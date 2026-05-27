Acemi kasaplar iş başında. "13 dakikada kurban keserim" dedi, kendini kesti

İpe astıkları kurbanlığı taşıyan ipin koptuğu sırada bıçağın eline geldiğini söyleyen Hatice Durnaoğlu, “Kurbanımızı kestik ve iple astık. İp kopunca bıçak benim parmağıma geldi. Parmağıma 3 dikiş atıldı şimdi. Daha kötüsü olmadığına sevindim.” diye konuştu.

"ACEMİ KASAP OLDUM"

Kurbanlığı keserken bıçağın el kasına denk geldiğini ve derin kesik oluştuğu için ameliyat gerektirdiğini söyleyen Hüseyin Güneş, “Acemi kasap oldum. Keserken bıçak elimin kasına geldi. Son kurbanı kesiyordum. Burada acilde ilk tedaviyi yaptılar ama derin bir kesik olduğu ve kasıma denk geldiği için beni şehir hastanesine sevk ettiler.” dedi.