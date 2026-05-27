Acemi kasaplar iş başında. "13 dakikada kurban keserim" dedi, kendini kesti
27.05.2026 09:58
Son Güncelleme: 27.05.2026 12:08
Kurban kesimi sırasında acemi kasaplar yine kendilerini yaralayarak acil servislerin yolunu tutuyor.
Kurban Bayramı namazının ardından kurbanlıklarını kesmek isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren kesim alanlarında yoğunluk oluşturdu.
Ancak, her bayramda olduğu gibi bu bayramda da kazalar kaçınılmaz oldu.
Kesim sırasında dikkatsizlik veya deneyimsizlik nedeniyle birçok vatandaş çeşitli yerlerinden yaralandı.
ADANA
Bayram namazının ardından tüm yurtta olduğu gibi Adana'da da kurbanlıklar kesilmeye başlandı.
Bazı vatandaşlar kurban kesmeye çalışırken hayvanların darbesiyle ve kesici aletlerle yaralandı. Yaralanan çok sayıda kişi hastanelerin acil servislerine akın etti.
"13 DAKİKADA KURBANI KESERİM" DİYEN KASAP KENDİNİ KESTİ
Adana'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde acemi kasaplar yine hastanelik oldu. Kurban yerine kendini kesen acemi kasabın arkadaşı, "Kasap olduğunu söyledi, biz de inandık. Kurban yerine kendi parmağını kesmiş." dedi.
"AMCAMDAN ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM"
Kocaeli'de elinden yaralanan Rıdvan Karakaya, “Acemi kasap amcamın ileri kesim teknikleriyle beraber elimi kesmiş bulunmaktayım.” dedi. Karakaya, gülerek, “Emniyete gideceğim, amcamdan şikayetçi olacağım, tazminat davası açacağım” diye konuştu.
KAYSERİ
Yaralılar sabahın erken saatlerinden itibaren Kayseri Devlet Hastanesi, Kayseri Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne geldi.
DÜZCE
Düzce'de kurban kesimi sırasında dikkatsizlik sonucu veya hayvanların darbesiyle yaralanan 57 kişi hastanelerde tedavi altına alındı. Bazı yaralıların acil servise gülümseyerek gelmesi dikkat çekti.
Bıçak kesiği olan yaralıların birçoğu ayakta yapılan müdahalelerin ardından taburcu edilirken, kırık ve derin kesiği bulunan bazı vatandaşların tedavilerine devam edildiği öğrenildi.
"HAYVANI ÇIKARTMAYA ÇALIŞIRKEN TEKMELEDİ SONRA BIÇAK KAYDI"
Kurbanlık hayvanın tekmelemesi ve bıçak kayması sonucu yaralanarak hastaneye başvuran bir vatandaş, "Hayvanı çıkartmaya çalışırken tekmeledi. Kolu kırıldı. Hayvanı çıkarttık, keserken bıçak kaydı. Hastaneye geldim ve tedavi oldum." ifadelerini kullandı.
GAZİANTEP
İpe astıkları kurbanlığı taşıyan ipin koptuğu sırada bıçağın eline geldiğini söyleyen Hatice Durnaoğlu, “Kurbanımızı kestik ve iple astık. İp kopunca bıçak benim parmağıma geldi. Parmağıma 3 dikiş atıldı şimdi. Daha kötüsü olmadığına sevindim.” diye konuştu.
"ACEMİ KASAP OLDUM"
Kurbanlığı keserken bıçağın el kasına denk geldiğini ve derin kesik oluştuğu için ameliyat gerektirdiğini söyleyen Hüseyin Güneş, “Acemi kasap oldum. Keserken bıçak elimin kasına geldi. Son kurbanı kesiyordum. Burada acilde ilk tedaviyi yaptılar ama derin bir kesik olduğu ve kasıma denk geldiği için beni şehir hastanesine sevk ettiler.” dedi.