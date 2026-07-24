Acı bilanço. İş kazalarında ölümler arttı
24.07.2026 07:49
Türkiye'de yaşanan iş kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısında artış var. 2026'nın ilk 6 ayında 65 yaş ve üstü 72 işçi hayatını kaybetti. Uzmanlar, iş güvenliği uzmanı bulundurulmasının önemine dikkat çekiyor.
Kayıtlar Türkiye'deki işçi ölümleri ve kazalarında önceki yıla göre yaşanan artışı ortaya koydu.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerinde en çok dikkat çeken 65 yaş üstü grupta. Sadece bu yılın ilk altı ayında 65 yaş üzerindeki 72 kişi çalışırken hayatını kaybetti. Önceki yıl bu sayı 56 olarak kayıtlara geçti.
Uzmanlar, 65 yaş üstü çalışanların bazı iş kollarında daha fazla risk altında olduğuna dikkat çekiyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu verilene göre, 2025 yılında iş kazalarında ölen sayısı da bir önceki yıla göre arttı. 1908 olan ölen sayısı 1944'e yükseldi. Toplamdaysa 766 bin kişinin iş kazası geçirdiği raporlara geçti.
İş kazaları raporunun önemli bir verisi de çalışırken ölen çocuk işçilerdeki artış üzerine. Kayıtlara göre 2025'te ölen çocuk işçi sayısı 35'e ulaştı.
Çalışırken kaza geçirip en az beş gün iş göremez raporu alanlarla, mesleği nedeniyle hastalananların sayısında da artış var.