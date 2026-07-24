Acı bilanço. İş kazalarında ölümler arttı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerinde en çok dikkat çeken 65 yaş üstü grupta. Sadece bu yılın ilk altı ayında 65 yaş üzerindeki 72 kişi çalışırken hayatını kaybetti. Önceki yıl bu sayı 56 olarak kayıtlara geçti.



Uzmanlar, 65 yaş üstü çalışanların bazı iş kollarında daha fazla risk altında olduğuna dikkat çekiyor.