Acil durum bildirimi ekipleri harekete geçirdi, yanan araçta iş insanının cesedi bulundu
04.11.2026 13:37
Kocaeli'nde bir otomobilin kaza ve acil durum bildirimi göndermesi üzerine harekete geçen ekipler, ormanda yanan araçta bir iş insanının cansız bedenini buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kocaeli'de otomatik kaza ve acil durum bildirimi gönderen araç yanmaya başladı. Araçta bir iş insanının cansız bedeni bulundu.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında Derince ilçesi Taşköprü Yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne otomatik kaza ve acil durum bildirimi ulaştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yoldan çıkarak ormanlık alana giren ve alev alan otomobile müdahale etti.
Yangının söndürülmesinin ardından araçta inceleme yapan ekipler, kilitli durumdaki otomobilde iş insanı Zeynel Abidin'in cansız bedenine ulaştı.
YANAN ARAÇTA BEŞ SAAT İNCELEME YAPILDI
Yangının söndürülmesinin ardından Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, ormanda ve otomobilin çevresinde yaklaşık beş saat süren inceleme yaptı.
Kullanılamaz hale gelen lüks otomobil, çalışmaların tamamlanmasının ardından çekiciyle bölgeden kaldırıldı. Abidin'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
KALP KRİZİ Mİ GEÇİRDİ?
Zeynel Abidin'in direksiyonda kalp krizi geçirdiği, kontrolün kaybolduğu aracın uçuruma yuvarlanıp alev aldığı üzerinde durulduğu bildirildi.
Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.