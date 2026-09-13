Acısı zehir gibi ama yapan paraya para demiyor. Demeti 500 TL'den alıcı buluyor

Bir demet dolmalık biberin 500 TL'den satıldığını söyleyen Serkan Yıldırım, "Bu biberleri nisan ayında ekmeye başlarız. Bunlar dolmalık biber, ayrıca salçalık biberler de var. Diğer biberlere ‘keçiboynuzu' deriz. Bunlar normal dolmalık biber. Nisan ayında ekilir, haziran ayında hasat edilir. İğneyle biberleri tek tek ipe dizeriz. Her ipe 90 tane biber saplarız. Atayurdu Mahallesi'nin ekseriya da böyle biberler hasat edilip kuruması için asılır. Bu aylarda Atayurdu Mahallesi hep kırmızıya bürünür. Biberlerin görüntüsü çok güzel bir manzara oluşturuyor. Görenlerin çok hoşuna gidiyor ve fotoğraflarını çekiyorlar.

Bu biberler yaklaşık 25 günde kuruma aşamasına geliyor. Dolmalık biberler acıdır, tatlı biber asılmaz. Tatlı biber asılırsa dökülür. İlla ki acı olması lazım. Mahalleden geçenler zaten bu acı kokusunu hissediyor. Acı kokusu çok etkili, insanı aşırı derecede çarpıyor. Bizim müşterilerimiz var, onlara veriyoruz. Buradan geçenlerden, hoşlarına gidenlere de veriyoruz. Bir demetini 500 TL'ye veriyoruz. Bir demet ortalama 9 kilo geliyor. Geçen sene 400 TL'ydi, bu sene 100 TL fark geldi" dedi.