Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı tarihi 2026: Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman?
18.05.2026 11:42
Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımına ilişkin başvuru tarihleri adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. Adalet Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilecek 15 bin personel için alımlar kısa bir zaman sonra başlayacak. 2026 Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman?
Adalet Bakanlığı bünyesinde memur olma hayali kuran yüz binlerce adayın gözü, uzun süredir konuşulan 15 bin personel alımına çevrildi. Bakanlık tarafından 2026 yılı temizlik, güvenlik, adliye ve ceza infaz kurumu personeli eksiklerini gidermek amacıyla yapılması planlanan 15 bin personel alımı için tarihler bekleniyor. Peki, 2026 Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman?
Bakan Gürlek açıklamasında, "Merkez ve taşra teşkilatımızda görevlendirilmek üzere toplam 15 bin sözleşmeli personel alımı için ilana çıkıyoruz. Söz konusu alımları 2026 yılı içerisinde tamamlayarak teşkilatımızın insan kaynağını daha da güçlendireceğiz." dedi.
ALIMI YAPILACAK KADROLAR BELLİ OLDU
Alım yapılacak kadrolar arasında 5.259 zabıt kâtibi, 4.508 infaz ve koruma memuru, 1.300 destek personeli, 1.041 mübaşir, 900 icra kâtibi, 524 koruma ve güvenlik görevlisi, 410 psikolog, 322 teknisyen, 316 büro personeli, 286 hemşire, 90 sosyal çalışmacı ile 44 farklı unvanda personel yer alıyor.