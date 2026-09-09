Adana, Antalya ve Mersin'de orman yangını. Alevlerle mücadele sürüyor, yüzlerce ev tahliye edildi

Adana'nın Kozan ilçesinde başlayıp İmamoğlu ve Aladağ ilçelerindeki bazı mahallelere de sıçrayan yangına müdahale sürüyor.

Doğanalanı Mahallesi kırsalında dün çıkan, Aladağ ve İmamoğlu ilçelerindeki bazı mahallelerin ormanlık alanına sıçrayan orman yangınını söndürme çalışmaları gece boyunca devam etti.

Havanın aydınlanmasıyla birlikte alevlere havadan müdahale de başladı. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için çalışmalara devam ediyor.