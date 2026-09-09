Adana, Antalya ve Mersin'de orman yangını. Alevlerle mücadele sürüyor, yüzlerce ev tahliye edildi
09.09.2026 09:03
Son Güncelleme: 09.09.2026 09:21
Antalya, Adana ve Mersin'de çıkan orman yangınlarına ekiplerin müdahalesi gece boyunca devam etti. Havanın aydınlanmasıyla alevler için havadan söndürme çalışmaları yeniden başladı.
Antalya, Adana ve Mersin'de çıkan çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), yangınlara ilişkin son durumu açıkladı.
Antalya'nın Kumluca ve Mersin'in Bozyazı ilçelerindeki orman yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyuran OGM, “Tamamen kontrol altına almak için mücadelemiz sürüyor.” dedi.
OGM, ayrıca Antalya'nın Aksu ilçesindeki orman yangının enerjisinin düşürüldüğünü, Adana'nın Kozan ilçelerindeki yangına ise havadan ve karadan müdahalenin sürdüğünü bildirdi.
YANGIN BÖLGELERİNDE RÜZGAR SÜRECEK Mİ?
Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, yangın bölgelerinin hava durumuna ilişkin NTV canlı yayınında bilgi verdi.
Günlerdir bölgede kuru bir hava olduğundan bahseden Çalışkan, “Kozan ilçesinde güneşin altı 45 derecenin üzerinde. Bugün şiddetli bir rüzgar yok. Rüzgarın hızında azalma var.” dedi.
Ancak bölgedeki düşük neme de dikkat çeken Çalışkan, “Antalya'da yüzde 15 nem varken şu anda yüzde 33'lere çıktı. Önümüzdeki 4-5 gün bu hava koşulları etkisini gösterecek. Sıcaklıklar yüksek seyredecek ve nem düşük olacak.” ifadelerini kullandı.
ADANA'DA SON DURUM
Adana'nın Kozan ilçesinde başlayıp İmamoğlu ve Aladağ ilçelerindeki bazı mahallelere de sıçrayan yangına müdahale sürüyor.
Doğanalanı Mahallesi kırsalında dün çıkan, Aladağ ve İmamoğlu ilçelerindeki bazı mahallelerin ormanlık alanına sıçrayan orman yangınını söndürme çalışmaları gece boyunca devam etti.
Havanın aydınlanmasıyla birlikte alevlere havadan müdahale de başladı. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için çalışmalara devam ediyor.
40 EV TAHLİYE EDİLDİ, 7 EV YANDI
Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılan yangın sırasında 40 ev tahliye edildi, alevlerin ortasında kalan 7 ev ise yandı.
İmamoğlu ilçesi Musulu köyü ile Aladağ ilçesi Dailer köyü, tedbir amacıyla tahliye edildi.
Gece saatlerinde rüzgarın etkisinin azalmasıyla yangının ilerlemesi yavaşladı.
ANTALYA YANGININDA 3. GÜN
Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde ormanlık alanda pazartesi akşam saatlerinde başlayan ve geniş bir alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Enerjisi düşürülen yangın, akşam saatlerinde başlayan sert rüzgarla tekrar alevlendi. Alevler, bazı mahallelerdeki evlere sıçradı.
EVLER TAHLİYE EDİLDİ
Söndürme çalışmaları sürerken risk altındaki Karaöz, Hatipler, Yeşilkaraman, Kızıllı ve Çamlıca mahallelerinde güvenlik önlemleri en üst seviyede tutulurken yangın nedeniyle Aksu ilçesindeki Yeşilkaraman Mahallesi'nde 40, Karaöz Mahallesi'nde 10, Yumuk Mahallesi'nde 29 hane ve 18 ahır, Kepez ilçesindeki Çamlıca Mahallesi'nde de 175 hane tahliye edildi.
Orman yangını nedeniyle Antalya- Isparta kara yolu trafiğe kapatıldı.
KUMLUCA'DA EV VE SERALAR ZARAR GÖRDÜ
Kumluca ilçesindeki yangın ise dün 14.30 sıralarında Toptaş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başladı. Alevler kısa süre içinde Güzören Mahallesi'ne ulaştı. 10 ev yangında hasar gördü.
Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada da bölgede elektrik kesintisinin yaşandığı ve 2 bin 97 abonenin ihbarda bulunduğu bildirildi.
Antalya-Isparta kara yolu yangın nedeniyle tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı.
MERSİN'DE SON DURUM
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, dün ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Dün Bozyazı ilçesinin Tekeli Mahallesi Aksaz mevkisindeki muz seralarının üst kısmında yer alan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı.
İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 5 helikopter, 66 kara aracı ve 230 personel yönlendirilmiş, çalışmalara destek için 10 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ekskavatör, 2 dozer ve 3 treyler de sevk edilmişti.
HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADI
Tekeli Mahallesi’nde dün çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları gece boyunca karadan devam etti. Günün aydınlanmasının ardından alevlere havadan da müdahale başladı.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.