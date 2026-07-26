Adana'da art arda cinayetler! 24 saatte altı kişi öldürüldü

İkinci olay, Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde yaşandı.

Boşanma aşamasındaki Pozantı Belediyesi çalışanı Hatice Mine K., gece saatlerinde yedi yaşındaki kızının yanında uyuduğu sırada çarşı ve mahalle bekçisi eşi H.E.K. tarafından başından vurularak öldürüldü.

Olayın ardından kaçan şüpheli, Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin KGYS ve güvenlik kamerası çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.