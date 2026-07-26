Adana'da art arda cinayetler! 24 saatte altı kişi öldürüldü
26.07.2026 13:59
Adana'da son 24 saatte meydana gelen silahlı saldırılarda altı kişi yaşamını yitirdi.
Adana'da son 24 saatte altı kişi öldürüldü.
Ayrı ayrı meydana gelen dört olayda öldürülen altı kişinin katil zanlılarından ikisi yakalandı.
Diğer şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.
İlk cinayet, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Reyhan Acar, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak ağır yaralanan genç kadın, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
KIZININ YANINDA UYURKEN KATLEDİLDİ
İkinci olay, Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde yaşandı.
Boşanma aşamasındaki Pozantı Belediyesi çalışanı Hatice Mine K., gece saatlerinde yedi yaşındaki kızının yanında uyuduğu sırada çarşı ve mahalle bekçisi eşi H.E.K. tarafından başından vurularak öldürüldü.
Olayın ardından kaçan şüpheli, Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin KGYS ve güvenlik kamerası çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
İŞ YERİNDE SİLAHLI SALDIRI
Üçüncü cinayet, Ceyhan ilçesinde bir dondurmacıda gerçekleşti. İş yerinde çalışan Yusuf Erdem, silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı.
Hastaneye kaldırılan Erdem, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Saldırıda bir kişi de yaralanırken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekiplerinin saldırganı yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.
ÜÇ KİŞİYİ VURARAK ÖLDÜRDÜ
Son olay ise dün gece saatlerinde Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkisinde meydana geldi.
O.A. isimli şüpheli, Ali Can Demir, Sinan İlbey ve Semra Yılmaz'ı tabancayla vurarak öldürdü.
Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.