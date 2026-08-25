Adana'da kaybolmuştu. 5 gündür aranan 15 yaşındaki Selin'den haber var
25.08.2026 12:09
Mersin'den Adana'ya babasını ziyaret etmek için giden ve kaybolan 15 yaşındaki Selin U., 5 gün sonra bulundu.
Sosyal medyada günlerdir kayıp ilanı verilen 15 yaşındaki Selin U.'dan sevindirici haber geldi.
Mersin’de annesi ile birlikte yaşayan Selin U., babası Türker U.’yu ziyaret etmek için 21 Ağustos'ta Adana’ya geldi.
Seyhan ilçesindeki Merkez Park’a gittikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Selin için ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak kayıp başvurusunda bulundu.
Ailesinin sosyal medyada verdiği kayıp ilanı binlerce kişiye ulaştı.
Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu Selin, bugün Mersin’de bulundu.
AİLESİNE TESLİM EDİLDİ
Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülen Selin U., yasal işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.