Adana'da vahşet: Çekiçle dövüp boğazını kesti
12.07.2026 14:51
Adana'da bir kişi, dini nikahla birlikte yaşadığı kadını çekiçle dövüp ardından bıçakla boğazını kesti. Ağır yaralanan kadın tedavi altına alındı.
Adana'da korkunç bir olay yaşandı.
Olay, sabah saatlerinde Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi.
Apartmanın dördüncü katındaki dairede yaşayan Afganistan uyruklu D.G. ile iki çocuğunun annesi Khatice Cami arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
APARTMANIN GİRİŞİNDE VAHŞET
Büyüyen tartışmada eline çekiç alan D.G., evden kaçmaya çalışan Khatice Cami'yi apartmanın girişine kadar kovaladı.
Burada yakaladığı Khatice Cami'nin başına çekiçle vuran D.G., yere düşen kadına saldırdı.
Şüpheli, daha sonra Khatice Cami'nin boğazını bıçakla keserek kaçtı.
KADIN YAŞAM SAVAŞI VERİYOR
Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Khatice Cami, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
POLİS SALDIRGANI ARIYOR
Tedaviye alınan Khatice Cami'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
Polis, kaçan D.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)