Adana'da vahşet: Çekiçle dövüp boğazını kesti

Adana'da korkunç bir olay yaşandı.

Olay, sabah saatlerinde Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi.

Apartmanın dördüncü katındaki dairede yaşayan Afganistan uyruklu D.G. ile iki çocuğunun annesi Khatice Cami arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.