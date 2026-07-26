Adana'daki dehşette tetikçi çocuk çıktı!
26.07.2026 10:04
Adana'da bir PVC ustasının öldürüldüğü olayda tetiği çeken kişinin 16 yaşındaki A.E.M. olduğu ortaya çıktı.
Adana'da PVC ustasının öldürüldüğü olayda katil zanlısının 16 yaşındaki A.E.M. olduğu belirlendi.
Olay, 20 Temmuz günü saat 16.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi.
Başlarında kask bulunan iki kişi, motosikletle PVC ustası Ali Güloğlu'nun iş yerinin önüne gitti.
Motosikletten inen A.E.M., iş yerine girerek taburede oturan Güloğlu'na peş peşe ateş etti.
Karnından ve bacağından vurulan Güloğlu kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler geldikleri motosikletle kaçtı.
Saldırının ardından hastaneye kaldırılan Güloğlu, tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirdi.
300 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ
Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kameralarını inceledi.
Yaklaşık 300 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, şüphelileri tespit etti. Polis, 16 yaşındaki A.E.M. ile saklanmasına yardımcı olduğu belirtilen F.E.'yi (25) operasyonla yakaladı.
CİNAYETİN ARDINDAN BORÇ KAVGASI ÇIKTI
Emniyete götürülen şüpheli, sorgusunda saldırıyı S.E.'nin düzenlettirdiğini öne sürdü. Bunun üzerine polis, S.E.'yi de gözaltına aldı.
Polisin yaptığı araştırmada; Güloğlu'nun ağabeyinin, S.E.'ye borçlu olduğu ve ödemediği için taraflar arasında husumet başladığı ortaya çıktı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E.M. ile S.E. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, F.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Motosikleti kullanan şüpheli ise polis tarafından aranıyor.