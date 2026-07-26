Adana'daki dehşette tetikçi çocuk çıktı!

Emniyete götürülen şüpheli, sorgusunda saldırıyı S.E.'nin düzenlettirdiğini öne sürdü. Bunun üzerine polis, S.E.'yi de gözaltına aldı.

Polisin yaptığı araştırmada; Güloğlu'nun ağabeyinin, S.E.'ye borçlu olduğu ve ödemediği için taraflar arasında husumet başladığı ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E.M. ile S.E. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, F.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Motosikleti kullanan şüpheli ise polis tarafından aranıyor.