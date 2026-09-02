Adisyonları değiştirdi. Her fişte farklı mesaj var

İşletme sahibi Ahmed İslam Asiltürk ise, "Biz bu çay evini yaklaşık 6 aydır işletiyoruz. Adisyonları bir farkındalık olsun diye yaptık. Şimdi nereye, Erzurum'da ya da Türkiye genelinde nereye gidersek adisyon görüyoruz. Mesela üzerine çay işlenmiş ya da içilen şeyler işlenmiş bir şekilde görüyoruz. Neden farklı bir adisyon olmasın diye düşündüm. Böyle bir fikir geldi aklıma. Hem farkındalık olsun hem de insanların yüzünde bir tebessüm ya da bir düşünce akıllarında bırakabilirsek neden olmasın diye bir adisyon çalışması yaptık. Başta bir hobi ya da böyle eğlence tarzındaydı. Sonra insanların ilgisini çekti sosyal medyada paylaşmaya başladılar. Sonra biz de kendi sosyal medya hesaplarımıza atmaya başladık. Bu kadar büyüyeceğini ben de tahmin etmiyordum. Şu an milyonlarca izleniyor. 2.5-3 milyon civarı izlenmelerimiz var. Müşterilerimiz, sağ olsunlar Erzurum'da oturan müşterilerimiz buradan, sosyal medyadan görüp gelmeye başladılar. İlgi bayağı arttı, Erzurum'da da ilgi arttı. Özellikle hani 'nasıl yapıyorsun, nereden çıkarıyorsun, nasıl çıkıyor' diye sorular alıyorum. İşte küçük bir cihazımız var. Öyle günlük aklımıza gelen sözleri ya da işte atasözlerini bulup yazıyoruz" ifadelerini kullandı.