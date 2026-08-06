Adıyaman'da orman yangını. Ekipler müdahale ediyor

Adıyaman'ın Gerger ilçesi Çobanpınar köyü ile Kütüklü köyü arasında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanın yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.