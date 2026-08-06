Adıyaman'da orman yangını. Ekipler müdahale ediyor
06.08.2026 15:01
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde orman yangını yangın çıktı. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
DHA
Adıyaman'ın Gerger ilçesi Çobanpınar köyü ile Kütüklü köyü arasında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Dumanın yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
DHA
İhbarla bölgeye Orman Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen ekipler karadan müdahale ederken, helikopter de havadan söndürme çalışmalarına destek verdi.
DHA
Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.