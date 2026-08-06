Adıyaman'daki orman yangını kontrol altında

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş alana yayılan yangın için civar ilçelerin yanı sıra Kahramanmaraş ve Gaziantep'ten de takviye ekipler sevk edildi.

40 personelin görev yaptığı yangında yaklaşık 60 hektarlık alan zarar gördü.

Yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu 8 Ağustos'ta kontrol altına alındı.