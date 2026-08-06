Adıyaman'daki orman yangını kontrol altında
06.08.2026 15:01
Son Güncelleme: 09.08.2026 08:47
Adıyaman'ın Besni ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınarak söndürüldü.
Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Karaağaç ve Yelbastı köyleri kırsalında bulunan ormanlık alanda 6 Ağustos tarihinde gece henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanlar ve alevlerin yükseldiğini görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, Jandarma, Orman Müdürlüğü ve ilgili kamu kurumlarının ekipleri sevk edildi.
Köylülerinde de katıldığı yangın söndürme çalışmalarında ekiplerin karadan müdahalesi yetersiz kalınca 2 helikopter bölgeye sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş alana yayılan yangın için civar ilçelerin yanı sıra Kahramanmaraş ve Gaziantep'ten de takviye ekipler sevk edildi.
40 personelin görev yaptığı yangında yaklaşık 60 hektarlık alan zarar gördü.
Yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu 8 Ağustos'ta kontrol altına alındı.