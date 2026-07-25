Adli kontrolle serbest kalan Ezel Akay'dan açıklama. "Mahkeme sonunda her şeyi öğreneceksiniz"

Akay, 1961 yılında Kastamonu’da doğdu.

Kendisini film anlatıcısı olarak gördüğünü ifade eden Akay, Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden mezun olduktan sonra ABD Villanova Üniversitesi'nde de Tiyatro eğitimi aldı.

Film prodüksiyonu sektörüne girmeden önce reklam metin yazarlığı, tiyatro yönetmenliği ve oyunculuğu, yapım asistanlığı ve amirliği yapan Akay, İFR'nin kuruluşundan itibaren 500'den fazla reklam filmine yönetmen olarak çalışmalar yaptı.

1996'da yapımcılığını üstlendiği "Tabutta Röveşata" yurt içi ve yurt dışında en çok ödül alan Türk Filmi ünvanı aldı.

Yönetmenliğin yanı sıra film yapımcılığı da yapan Akay, yönetmenlik ve yapımcılık kariyerini sürdürmektedir.