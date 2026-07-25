Adli kontrolle serbest kalan Ezel Akay'dan açıklama. "Mahkeme sonunda her şeyi öğreneceksiniz"
25.07.2026 21:43
Son Güncelleme: 25.07.2026 21:43
Bursa'nın İnegöl ilçesinde evine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ünlü yönetmen Ezel Akay, sosyal medya hesabından ilk kez açıklama yaptı.
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan yönetmen Ezel Akay, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
"HEPSİ MAHKEME SONRASINDA ORTAYA ÇIKACAK"
Akay yaptığı açıklamada basına yansıyan haberlerde söz konusu adreslerden "Ezel Akay’ın evi" olarak bahsedilmesine tepki göstererek, "Dostlar, bir ifade verdim çıktım. Yayılan haberlere çok hayret ettim. Lütfen medyada gördüğünüz her habere inanmayınız, maalesef devir böyle. Hayatında hiçbir suça bulaşmamış biri olarak süren yargılamanın sonucunu beklemenizi tavsiye ederim. Sözü edilen evler kiminmiş, olay neden büyümüş, hepsini mahkeme sonunda öğreneceksiniz!" dedi.
Ezel Akay ile müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay, 23 Temmuz’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Arama yapılan adreste 22 kök kenevir bitkisi, bin 144 gram kubar esrar, iklimlendirme sistemi ve çeşitli malzemelerin bulunduğu ileri sürülmüştü.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ezel Akay adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, kardeşi Eren Kazım Akay tutuklanmıştı.
EZEL AKAY KİMDİR?
Akay, 1961 yılında Kastamonu’da doğdu.
Kendisini film anlatıcısı olarak gördüğünü ifade eden Akay, Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden mezun olduktan sonra ABD Villanova Üniversitesi'nde de Tiyatro eğitimi aldı.
Film prodüksiyonu sektörüne girmeden önce reklam metin yazarlığı, tiyatro yönetmenliği ve oyunculuğu, yapım asistanlığı ve amirliği yapan Akay, İFR'nin kuruluşundan itibaren 500'den fazla reklam filmine yönetmen olarak çalışmalar yaptı.
1996'da yapımcılığını üstlendiği "Tabutta Röveşata" yurt içi ve yurt dışında en çok ödül alan Türk Filmi ünvanı aldı.
Yönetmenliğin yanı sıra film yapımcılığı da yapan Akay, yönetmenlik ve yapımcılık kariyerini sürdürmektedir.
FİLMOGRAFİSİ
1996: Tabutta Rövaşata (Yapımcı)
1997: Kasaba (Teşekkür)
1998: Güneşe Yolculuk (Yapımcı)
2000: Filler ve Çimen (Oyuncu)
2001: Şellale (Yapımcı, Oyuncu)
2002: Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak (İdari Yapımcı) / Yeşil Işık (Oyuncu)2003: Neredesin Firuze (Yönetmen, Yapımcı, Oyuncu)
2005: Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? (Yönetmen, Senarist, Oyuncu)
2009: 7 Kocalı Hürmüz (Yönetmen, Oyuncu)
2011: Gümüş Lale Burası Osmanlı 1711 (Yönetmen, Senarist)
2012: F Tipi Film (Yönetmen, Senarist, Oyuncu) / Bana Bir Soygun Yaz (Oyuncu)
2012: Bir Zamanlar Osmanlı (Proje Tasarım)
2012: İşler Güçler (Oyuncu)
2013-2014: Galip Derviş (Oyuncu)
2014: Küçük Kara Balıklar (Yönetmen) / Lal (Oyuncu)
2020: 9 Kere Leyla (Yönetmen, Yapımcı, Senarist)
2020: Yarım Kalan Aşklar (Oyuncu)
2022: Osman Sekiz (Yönetmen, Oyuncu)
2024: Dünya Varmış (Oyuncu)