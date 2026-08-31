Adli tatil ne zaman bitiyor, yeni adli yıl ne zaman başlayacak? 2026-2027 adli yıl başlangıç tarihi
31.08.2026 12:24
Yargı camiası, avukatlar, dava sahipleri ve mahkemelerde işlemi bulunan vatandaşların merakla beklediği 2026 yılı adli tatil süreci sona eriyor.
Yeni adli yıl başlangıç tarihi, davası olan veya dava açmaya hazırlanan vatandaşların gündeminde yer alıyor. 20 Temmuz'da başlayan adli tatil yarın sona erecek ve yeni yargı yılı başlayacak. Peki, adli tatil ne zaman bitiyor, yeni adli yıl ne zaman başlayacak?
ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?
Yargıda "toplu izin kullanımı" anlamına gelen ve 20 Temmuz'da başlayan adli tatil sona erdi, 2026-2027 adli yılı yarın başlıyor.
Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğinin genelgesiyle 20 Temmuz'da başlayan adli tatil boyunca, adliyelerde görev yapan nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara baktı. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verildi.
Yüksek yargı organları Danıştay ve Yargıtayda da bu süreçte nöbetçi heyetler görev yaptı. Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamında yer almadı.
YENİ ADLİ YIL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yeni adli yıl, 1 Eylül 2026 Salı günü Yargıtay'daki İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonu'nda düzenlenecek törenle başlayacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan da programda konuşma yapacak.
YENİ ADLİ YILDA BİRÇOK ÖNEMLİ DAVA GÖRÜLECEK
Yeni adli yılın başlamasıyla başkentte kamuoyunca önemli görülen davaların görülmesine devam edilecek.
Bu kapsamda, 3 Eylül'de Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin istinaf mahkemesinin bozma kararının ardından 76 sanığın yargılandığı davaya devam edilecek.
17 Eylül'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finansman sağladığı gerekçesiyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atandığı Maydonoz Döner işletmelerinin Ankara yapılanmasına ilişkin 9 sanığın yargılandığı dava ve 22 Eylül'de kamuoyunda "Aleyna Çakır" olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin sanık Ümitcan Uygun'un "intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme" ve "eziyet etme" suçlarından yargılandığı davanın duruşması görülecek.
Araç muayene istasyonunda çıkan kavgada polis memuru Melih Okan Keskin'in hayatını kaybetmesine ilişkin, haklarında "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan açılan davada 4 sanığın yargılanmasına ise 30 Eylül'de devam edilecek.
14 Ekim'de ise Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de Ankara'daki evinin önünde öldürülmesine ilişkin 10 sanığın yargılanması ve 16 Ekim'de Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarına ilişkin 14 sanığın yargılanması sürecek.