Adli tatil takvimi 2026: Adli tatil ne zaman başlayacak ve bitecek?
24.06.2026 08:59
Adliyelerdeki dava süreçlerini yakından takip eden milyonlarca vatandaş gözlerini 2026 yılı yargı takvimine çevrildi. Her yıl 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) ve Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) kapsamında uygulanan toplu izin dönemi yani adli tatil için geri sayım başladı. Adliyelerde görülen birçok davanın, duruşmanın ve hukuki sürenin durmasına neden olan bu dönem öncesinde, vatandaşlar adli tatilin ne zaman başlayıp biteceğini merak ediyor. İşte 2026 adli tatil tarihleri.
2026 adli tatil tarihleri, davası olan veya dava açmak için hazırlık yapan vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Her yıl temmuz ayında yargı çalışanların adli tatile çıkmasıyla birlikte bazı davalara nöbetçi mahkemeler bakıyor. Peki, 2026 adli tatil ne zaman başlayacak ve bitecek?
ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre adli tatil her yıl 20 Temmuz’da başlıyor ve 31 Ağustos’ta sona eriyor. Bu kapsamda, 2026 yılında da adli tatil 20 Temmuz Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü sona erecek.
Yeni adli yıl ise 1 Eylül 2026 Salı günü itibarıyla başlayacak.
ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALARA BAKILIYOR?
Adli tatil süresince yalnızca bazı davalara bakılabiliyor. Bu kapsamda görülen davalar arasında; nafaka, velayet, tutukluluk incelemeleri, ihtiyati tedbirler ve delil tespiti gibi acil ve ivedi işler yer alıyor. Diğer tüm dava ve duruşmalar ise adli tatil sonrasına erteleniyor.
Adli tatil, yargı mensupları için bir dinlenme ve planlama süreci sunarken, vatandaşların da dava takvimlerini bu tarihlere göre düzenlemeleri önem taşıyor.