Adli tatil takvimi 2026: Adli tatil ne zaman başlıyor? Yargıda tatil dönemi için geri sayım
20.05.2026 09:04
Adalet teşkilatında görev yapan hakimler, savcılar, avukatlar ve adliye çalışanları başta olmak üzere, davası olan binlerce vatandaşın gözü her yıl olduğu gibi bu yıl da adli tatil dönemine çevrildi. Davası olan veya dava açmaya hazırlanan birçok kişi "Adli tatil ne zaman başlıyor?" sorusuna yanıt arıyor.
2026 adli tatil tarihleri, davası olan veya dava açmaya hazırlanan binlerce kişinin gündeminde yer almaya başladı. Adli tatil boyunca adliyeler tamamen kapalı olmuyor fakat vatandaşların mağdur olmaması için nöbetçi mahkemeler ve savcılıklar görev başında oluyor. Peki, 2026 adli tatil ne zaman başlayacak?
ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre adli tatil her yıl 20 Temmuz’da başlıyor ve 31 Ağustos’ta sona eriyor. Bu kapsamda, 2026 yılında da adli tatil 20 Temmuz Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü sona erecek.
Yeni adli yıl ise 1 Eylül 2026 Salı günü itibarıyla başlayacak.
ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALARA BAKILIYOR?
Adli tatil süresince yalnızca bazı davalara bakılabiliyor. Bu kapsamda görülen davalar arasında; nafaka, velayet, tutukluluk incelemeleri, ihtiyati tedbirler ve delil tespiti gibi acil ve ivedi işler yer alıyor. Diğer tüm dava ve duruşmalar ise adli tatil sonrasına erteleniyor.
Adli tatil, yargı mensupları için bir dinlenme ve planlama süreci sunarken, vatandaşların da dava takvimlerini bu tarihlere göre düzenlemeleri önem taşıyor.