Adli tatil tarihi 2026: Adli tatil başladı mı, ne zaman başlayacak?
05.07.2026 08:23
Adli tatil tarihi, hukukçular ve mahkemelerde aktif davası ya da hukuki süreci devam eden binlerce vatandaş tarafından sorgulanmaya başladı. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) kapsamında her yıl düzenlenen adli tatil dönemi için geri sayım başladı. Hukuki süreçlerin, duruşma günlerinin ve yasal sürelerin askıya alındığı bu dönem, adliyelerde işi olanları yakından ilgilendiriyor. 2026 adli tatil başladı mı, ne zaman başlayacak?
2026 adli tatil tarihi için geri sayım başladı. Davaları olan veya dava açmaya hazırlanan birçok kişi, adli tatil döneminin başlayacağı ve biteceği tarihi merak ediyor. Peki, 2026 adli tatil ne zaman başlayacak?
ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre adli tatil her yıl 20 Temmuz’da başlıyor ve 31 Ağustos’ta sona eriyor. Bu kapsamda, 2026 yılında da adli tatil 20 Temmuz Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü sona erecek.
Yeni adli yıl ise 1 Eylül 2026 Salı günü itibarıyla başlayacak.
ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALARA BAKILIYOR?
Adli tatil süresince yalnızca bazı davalara bakılabiliyor. Bu kapsamda görülen davalar arasında; nafaka, velayet, tutukluluk incelemeleri, ihtiyati tedbirler ve delil tespiti gibi acil ve ivedi işler yer alıyor. Diğer tüm dava ve duruşmalar ise adli tatil sonrasına erteleniyor.
Adli tatil, yargı mensupları için bir dinlenme ve planlama süreci sunarken, vatandaşların da dava takvimlerini bu tarihlere göre düzenlemeleri önem taşıyor.