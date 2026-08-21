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Afrika-Basra sıcağı etkili. Hafta sonu ve yeni haftaya dikkat

21.08.2026 05:30

Son Güncelleme: 21.08.2026 07:39

NTV - Haber Merkezi

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Afrika ve Basra'dan gelen sıcak hava dalgası yurt genelinde etkisini sürdürüyor. 40 derecenin üstüne çıkacak sıcaklıklar Ağustos ayı sonuna kadar sürecek.

Afrika-Basra sıcağı etkili. Hafta sonu ve yeni haftaya dikkat
Anadolu Ajansı

Afrika ve Basra'dan gelen sıcak hava dalgası yurt genelinde etkili oluyor. İstanbul'da termometreler 30 derecenin üzerine çıktı, yüksek nemle birlikte hissedilen sıcaklık daha yüksek. 

Afrika-Basra sıcağı etkili. Hafta sonu ve yeni haftaya dikkat 1
Anadolu Ajansı

Hava sıcaklıklarının Türkiye genelinde mevsim normallerinin 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Sıcak hava dalgası Ağustos ayının sonuna kadar etkili olacak.

İstanbul'da hafta sonu ve yeni hafta da sıcaklık daha da artacak. 

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 2
Resmi Kurum

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Sıcaklığın; batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. 

Sıcaklık bugün İstanbul'da 30 derece, Ankara'da 33 derece, İzmir'de 35 derece, Bursa'da 34 derece ve Antalya'da 39 derece olacak. 

MARMARA 3
Anadolu Ajansı

MARMARA

BURSA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

 

ÇANAKKALE °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

 

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

 

KIRKLARELİ °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE 4
Anadolu Ajansı

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

 

DENİZLİ °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

 

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

 

MANİSA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

 

UŞAK °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ 5
IHA

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

 

ADANA °C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

 

ANTALYA °C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

 

BURDUR °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

 

HATAY °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

 

ANKARA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

 

ESKİŞEHİR °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

 

KONYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

 

NİĞDE °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI, ORTA VE DOĞU KARADENİZ 6
IHA

BATI, ORTA VE DOĞU KARADENİZ

BOLU °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

 

DÜZCE °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

 

SİNOP °C, 31°C

Parçalı bulutlu

 

ZONGULDAK °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

 

AMASYA °C, 33°C

Parçalı bulutlu

 

RİZE °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

 

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı bulutlu,

 

TRABZON °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU 7
Anadolu Ajansı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

 

ERZURUM °C, 29°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

 

KARS °C, 27°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

 

MALATYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

 

VAN °C, 31°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU 8
Anadolu Ajansı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

 

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

 

GAZİANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

 

MARDİN °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

 

ŞANLIURFA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık