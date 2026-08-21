Afrika-Basra sıcağı etkili. Hafta sonu ve yeni haftaya dikkat
21.08.2026 05:30
Son Güncelleme: 21.08.2026 07:39
Afrika ve Basra'dan gelen sıcak hava dalgası yurt genelinde etkisini sürdürüyor. 40 derecenin üstüne çıkacak sıcaklıklar Ağustos ayı sonuna kadar sürecek.
Afrika ve Basra'dan gelen sıcak hava dalgası yurt genelinde etkili oluyor. İstanbul'da termometreler 30 derecenin üzerine çıktı, yüksek nemle birlikte hissedilen sıcaklık daha yüksek.
Hava sıcaklıklarının Türkiye genelinde mevsim normallerinin 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Sıcak hava dalgası Ağustos ayının sonuna kadar etkili olacak.
İstanbul'da hafta sonu ve yeni hafta da sıcaklık daha da artacak.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Sıcaklığın; batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklık bugün İstanbul'da 30 derece, Ankara'da 33 derece, İzmir'de 35 derece, Bursa'da 34 derece ve Antalya'da 39 derece olacak.
MARMARA
BURSA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
NİĞDE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI, ORTA VE DOĞU KARADENİZ
BOLU °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 31°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
AMASYA °C, 33°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı bulutlu,
TRABZON °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 29°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
KARS °C, 27°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
MALATYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 31°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık