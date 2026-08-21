Afrika-Basra sıcağı İstanbul'da. Ağustos sonuna kadar sürecek

Sıcaklığın; batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



Sıcaklık bugün İstanbul'da 30 derece, Ankara'da 33 derece, İzmir'de 35 derece, Bursa'da 34 derece ve Antalya'da 39 derece olacak.