Afrika sıcağı geliyor: Güneşin altı 40 derece olacak
03.06.2026 08:51
Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına almaya hazırlanıyor.
Kuvvetli sağanaklarla geçen mayıs ayının ardından haziran ayının ilk haftasında hava sıcaklıkları yükselmeye başladı.
Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası, Türkiye'yi etkisi altına alacak ve sıcaklıklar katlanarak artacak.
İSTANBUL'DA SICAKLIK ARTTI, AKDENİZ'DE 40 DERECE GÖRÜLECEK
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, bu hafta lodostan esecek rüzgarın İstanbul'da hava sıcaklığını 30 derecenin üzerine çıkaracağını söyledi.
Sıcaklıkların Ege'de de 30 dereceyi geçeceğini, İç Anadolu'da 26-28 derece olacağını belirterek, "Akdeniz'de hissedilen sıcaklıklar 30 derecenin üzerinde. Güneşin altında sıcaklıklar artık 40 dereceye yakın hissedilir." dedi.
Çalışkan, Karadeniz ve İç Anadolu ile doğuda akşam üzeri ani sağanak geçişleri yaşanabileceğini de kaydetti.
İSTANBUL BUGÜN 29 DERECE
Termometreler bugün İstanbul'da 29 dereceyi gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Başkent Ankara'da 26, İzmir'de ise 33 derece hava sıcaklığı olacak.
Marmara ve Ege'de birçok kentte hava sıcaklığı 30 derecenin üzerine çıkacak. Bugün İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da sağanak geçişleri de görülecek.
Akdeniz de ısındı. Antalya 25, Adana 29, Hatay 27 derece olacak.
HAVA KADEME KADEME ISINACAK
Perşembe günü ise sıcaklıklar bir kademe daha artacak. İstanbul'da yarın 31 derecelik bir hava sıcaklığı bekleniyor. Ankara 27, İzmir 31 derece olacak.
Marmara'nın doğusu ile İç Ege'de sıcaklıkların 32-33 dereceleri görmesi bekleniyor.
Sıcak hava dalgasının hafta sonu da etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.