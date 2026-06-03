Afrika sıcağı geliyor: Güneşin altı 40 derece olacak

Termometreler bugün İstanbul'da 29 dereceyi gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Başkent Ankara'da 26, İzmir'de ise 33 derece hava sıcaklığı olacak.

Marmara ve Ege'de birçok kentte hava sıcaklığı 30 derecenin üzerine çıkacak. Bugün İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da sağanak geçişleri de görülecek.

Akdeniz de ısındı. Antalya 25, Adana 29, Hatay 27 derece olacak.