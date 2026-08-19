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Afrika ve Basra sıcakları bunaltacak. İstanbullular dikkat! Saat 03.00 uyarısı geldi

19.08.2026 15:14

Son Güncelleme: 19.08.2026 15:23

NTV - Haber Merkezi

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Türkiye bugünden itibaren Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgası etkisi altına girdi. İstanbul'da bu gece saat 03.00 ile 06.00 arasında nem oranının yüzde 91'e çıkması bekleniyor.

Afrika ve Basra sıcakları bunaltacak. İstanbullular dikkat! Saat 03.00 uyarısı geldi
Anadolu Ajansı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) haftalık hava tahmini raporunu paylaştı.

 

İki rapora göre, İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümü hem Afrika hem de Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkisi altına girdi.

 

İşte gün gün hava durumu raporu…

5 DERECEYE KADAR ARTACAK 1
Anadolu Ajansı

5 DERECEYE KADAR ARTACAK

Hem Afrika hem de Basra kökenli sıcak hava dalgası etkisi altına giren Türkiye'de önümüzdeki 10 gün boyunca bunaltıcı hava hakim olacak.

 

Meteorolojinin yayımladığı hava tahmini raporuna göre, sıcaklıkların 5 dereceye kadar artması bekleniyor.

42 DERECEYİ GÖRECEK 2
Anadolu Ajansı

42 DERECEYİ GÖRECEK

Hafta sonundan itibaren sıcaklıkların hızla yükseldiği görülürken özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların 42 derecenin üzerine çıkabileceğini belirtildi.

 

Ege Bölgesi için de yüksek sıcaklık uyarısı verildi.

 

Pazat günü Aydın'da sıcaklığın 45 dereceye ulaşması beklenirken uzmanlar aşırı sıcaklara ilişkin kronik hastalığı olanları, yaşlıları ve çocukları uyardı.

GECE 03.00'TE NEM ORANI YÜZDE 91'E ÇIKACAK 3
Resmi Kurum

GECE 03.00'TE NEM ORANI YÜZDE 91'E ÇIKACAK

Aşırı sıcaklar İstanbul'da da etkili olmaya başladı. 

 

Geçen hafta kuvvetli rüzgarın etkisini kaybetmesiyle bunaltıcı hava kendisini hissettirmeye devam ediyor. 

 

Meteoroloji verilerine göre, megakentte bu gece saat 03.00-06.00 arasında nem oranının yüzde 91'e ulaşması bekleniyor. 

İSTANBUL'DA BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK? 4
Anadolu Ajansı

İSTANBUL'DA BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

AKOM'dan yapılan açıklamalara göre; sıcaklıklar bugünden itibaren artarak önümüzdeki hafta salı gününe kadar 34 derecelere çıkacak.

 

Hissedilen sıcaklığın daha yoğun hissedilmesi bekleniyor.

Afrika ve Basra sıcakları bunaltacak. İstanbullular dikkat! Saat 03.00 uyarısı geldi 5
Anadolu Ajansı

19 Ağustos Çarşamba: Az bulutlu ve açık 33 derece

20 Ağustos Perşembe: Az bulutlu ve açık 31 derece

21 Ağustos Cuma: Az bulutlu ve açık 31 derece

22 Ağustos Cumartesi: Az bulutlu ve açık 31 derece

23 Ağustos Pazar: Az bulutlu ve açık 32 derece

24 Ağustos Pazartesi: Az bulutlu ve açık 33 derece

25 Ağustos Salı: Az bulutlu ve açık 34 derece