Afrika ve Basra sıcakları bunaltacak. İstanbullular dikkat! Saat 03.00 uyarısı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) haftalık hava tahmini raporunu paylaştı.

İki rapora göre, İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümü hem Afrika hem de Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkisi altına girdi.

İşte gün gün hava durumu raporu…