Afrika ve Basra sıcakları geliyor. AKOM gün vererek uyardı, 36 dereceye çıkacak
17.08.2026 14:09
Son Güncelleme: 17.08.2026 14:18
İstanbul’da sıcak hava etkisini artıracak. AKOM’un tahminlerine göre Afrika ve Basra kaynaklı sıcak hava dalgalarıyla kentte sıcaklıklar 34-36 dereceye kadar yükselecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'un haftalık hava durumu tahminini yayımladı. Yeni rapora göre kentte önümüzdeki günlerde yağıştan çok sıcak ve güneşli hava etkisini gösterecek.
Meteorolojik değerlendirmede yalnızca İstanbul değil, Türkiye'nin tamamına yakın bölümünü ilgilendiren bir hava hareketine dikkat çekildi. Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgalarının aynı dönemde etkili olmasıyla termometrelerin yeniden yükselmesi bekleniyor.
İSTANBUL'A AFRİKA VE BASRA SICAKLARI GELİYOR
İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümü hem Afrika hem Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkisi altına giriyor. Önümüzdeki 7-10 günlük dönemde havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzü hakim olacak.
AKOM'dan yapılan açıklamalara göre; sıcaklıklar bugünden itibaren artarak Perşembe günün kadar 34-36 derecelere çıkacak.
AKOM İstanbul'un 6 günlük hava durumunu açıkladı
18 Ağustos Salı: Açık
19 Ağustos Çarşamba: Açık
20 Ağustos Perşembe: Açık
21 Ağustos Cuma: Parçalı ve az bulutlu
22 Ağustos Cumartesi: Az bulutlu ve açık
23 Ağustos Pazar: Az bulutlu ve açık
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Göller Yöresi, Doğu Akdeniz (Mersin hariç), Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Afyonkarahisar, Çankırı, Konya, Karaman ve Ordu çevreleri, Muğla ve Antalya'nın iç ve doğu kesimleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 29
İzmir: Az bulutlu 33
Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33
Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33
Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu 29
Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. 27
Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu 29
Diyarbakır: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. 27