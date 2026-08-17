Afrika ve Basra sıcakları geliyor. AKOM gün vererek uyardı, 36 dereceye çıkacak

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 29

İzmir: Az bulutlu 33

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu 29

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. 27

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu 29

Diyarbakır: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. 27