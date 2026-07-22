Afyonkarahisar, Muğla ve Antalya'da orman yangını. Ekipler sevk edildi
22.07.2026 14:13
Son Güncelleme: 22.07.2026 14:58
Afyonkarahisar, Antalya'nın Kepez ve Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürerken Kepez'de bazı evler tahliye edildi.
Hava sıcaklığının artmasıyla yurt genelinde de orman yangını haberleri gelmeye devam ediyor.
Son olarak iki ilde orman yangını çıktı.
MUĞLA
Fethiye ilçesine bağlı Göcek Mahallesi Gökçeovacık mevkisi yakınlarındaki ormanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.
Yerleşim yerlerine yakın bir noktada başlayan yangın bölgesine, ihbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
ANTALYA
Kepez ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı.
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yangına 5 yangın söndürme helikopteri, 4 yangın söndürme uçağı, 12 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 4 ilk müdahale aracı ile havadan ve karadan müdahalesi başladı.
Yangın alanı yakınlarında oturanlar, alevlerin ulaşmasını önlemek için evlerinin bahçelerinde düzenleme yaptı, iş makineleri ile kazı çalışması yürüttü. B
azıları ise çevredeki kuru otların yanmasını önlemek için kovalarla taşıdıkları suyla ıslattı. Vatandaşların önlemi sürerken, bölgedeki bazı evler de tahliye edildi.
Jandarma ekipleri, vatandaşların riskli alana girmemesi için çevrede önlem aldı.
AFYONKARAHİSAR
Merkeze bağlı Sülün ve Büyükkalecik beldeleriyle Bayraktepe Mahallesi arasındaki ormanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.
Alevler hızla büyürken, ihbar üzerine bölgeye 9 itfaiye ve 4 orman işletme aracıyla çok sayıda iş makinesi ve personel sevk edildi. Kara ulaşımının zor olduğu bölgedeki yangının söndürülmesi için hava desteği talep edildi.
Öte yandan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman kent merkezinden görüldü.
AYDIN'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA
Yangın, Kayran Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
Henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı.
Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye gelen ekipler alevlere karadan müdahale ederken, sevk edilen yangın söndürme uçak ve helikopterleriyle de hava müdahalesi başladı. Yoğun müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, bölgede söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.