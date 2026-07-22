Afyonkarahisar, Muğla ve Antalya'da orman yangını. Ekipler sevk edildi

Yangın alanı yakınlarında oturanlar, alevlerin ulaşmasını önlemek için evlerinin bahçelerinde düzenleme yaptı, iş makineleri ile kazı çalışması yürüttü. B

azıları ise çevredeki kuru otların yanmasını önlemek için kovalarla taşıdıkları suyla ıslattı. Vatandaşların önlemi sürerken, bölgedeki bazı evler de tahliye edildi.

Jandarma ekipleri, vatandaşların riskli alana girmemesi için çevrede önlem aldı.