Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü katliamdan böyle kurtulmuş. Öğretmen dehşet anlarını anlattı
07.11.2026 20:10
Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldürüldüğü olaydan sağ kurtulan öğretmen Sultan Sema Gökçe'nin ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde Gökçe, dehşet anlarını anlattı.
Afyonkarahisar'da biçerdöver alışverişi sonrası borç alacak anlaşmazlığı nedeniyle 3 kişiyi öldürdükten sonra kaçış güzergahında kendisine aracını vermek istemeyen 5 kişiyi öldüren Arif Sefa Özdemir'in (28) saldırısından sağ kurtulan beden eğitimi öğretmeni Sultan Sema Gökçe'nin ifadesi ortaya çıktı.
Özdemir'in 3 öğretmenin bulunduğu otomobilde beden eğitimi öğretmeni Sultan Sema Gökçe'ye araçtan indiği için zarar vermediği, korkudan araçtan inemeyen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Hilal Mete (31) ile Fen Bilgisi öğretmeni Ayşe Sena Demir'i (46) öldürdüğü belirtildi. Saldırıdan sağ kurtulan Sultan Sema Gökçe ifadesinde yaşadıklarını anlattı.
"BENİ DE ÖLDÜRECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM"
Saldırganın yardım bahanesiyle yaklaştığını, ardından araçtan inemeyen arkadaşlarına geriye doğru sayarak ateş açtığını belirten Sultan Sema Gökçe, dehşet anlarını şu ifadelerle anlattı:
“Ben ön koltukta oturuyordum. Önce 'Aracım bozuldu' diyerek yardım istedi. Ardından hemen silahını doğrulttu ve 'Size zarar vermeyeceğim. Sadece arabayı verin ve gidin' dedi.
Bunun üzerine hemen araçtan inip yol kenarındaki alt kısma indim ve 'Yapma' diye bağırdım. Araçtaki iki arkadaşım yaşadıkları büyük korku ve panik nedeniyle dışarı çıkamadı.
Saldırgan bunun üzerine 'Üçten geriye sayıyorum. İnmezseniz vuracağım' dedi. Ardından geriye doğru saymaya başladı ve süre bitince ateş etmeye başladı. Beni de öldüreceğini düşündüm ama bana ateş etmeden gitti”
NE OLMUŞTU?
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Bozhüyük köyünde oturan Arif Sefa Özdemir, önceki gün, biçerdöver alışverişinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50) ve Numan Toprak'ı (56) öldürdükten sonra kaçarken araçlarını gasp etmek istediği Seydi Ahmet Aydoğmuş (73) ile eşi Satı Aydoğmuş (68), İsmail Şen ve öğretmenler Hilal Mete ile Ayşe Sena Demir'i öldürdü, Sevgi Polatlı'yı yaraladı.
Cinayetlerin ardından Eskişehir'e kaçan şüpheli burada yakalandı.
Gözaltına alınan Özdemir, dün çıkarıldığı mahkemece 'Birden fazla kişiyi kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
SİLAHI KİMDEN ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Cinayet zanlısı Özdemir'in olayda kullandığı av tüfeğini yaklaşık bir ay önce M.A., isimli şüpheliden 12 bin lira karşılığında aldığı belirlendi. Ekipler, silahın ruhsatı olmadığını da tespit etti.
Katil zanlısının silahı aldığı kişinin ise başka bir suçtan dolayı cezaevinde olduğu öğrenildi.
CİNAYETLERİ NEDEN İŞLEDİ?
İddiaya göre, Özdemir, geçtiğimiz yıl Ahmet Uzel’den 40 bin Euro karşılığında biçerdöver satın aldığını ve bu biçerdöverle Manisa ve İzmir çevresinde çalışmaya başladığını anlattı.
Ancak biçerdöverin İzmir’de tarlada çalıştığı sırada aniden yanarak kullanılamaz hale geldiğini, bu olayın ardından Uzel ile aralarında anlaşmazlık yaşandığını ifade etti.
Özdemir’in ifadesine göre Uzel, geçtiğimiz hafta kendisiyle görüşerek biçerdöverden kalan 11 bin Euro alacağını istedi. Özdemir ise borcunun 4 bin Euro olduğunu ve kısa süre içerisinde ödeme yapacağını söyledi. Taraflar arasında borç miktarı konusunda başlayan anlaşmazlığın büyüdüğü, telefonda karşılıklı küfür ve tehditlerin yaşandığı öne sürüldü.