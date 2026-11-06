Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldürüldüğü katliamda sır perdesi aralanıyor. İşte saldırının nedeni

Aracı gasp edilen Tokgöz ise olay aynını şöyle anlattı:

“Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi’ndeydik. Arkadaşımla sigara içmek için durduk arabayla. Şüpheli arabayla yanımıza yanaştı. Kendisini MİT görevlisi olarak tanıttı. O sırada arabayı aramaya başladı. Uyuşturucu madde var mı diye sordu. Telefonlarımızı aldı. Arabadan silah çıkardı, mermi de koyunca bizi öldüreceğini düşündüm sonra da arabayı alıp gidecek zannettik. Arkadaşıma doğru çevirdi ben de anahtarı çıkardım. Telefonlarımızı attırdığı uçurumdan alıp 112’yi aradık. Arabasında içki şişeleri vardı, alkollü olduğunu anladık ve çok fazla kimlik de sormadık. Benim cinayetlerden haberim olmadığı için arabayı alıp kaçacağını düşündüm. Korku dolu bir süreçti. Arkadaşıma tüfek doğrultunca ona bir şey olmasın diye ben anahtarı verdim. Eğer vermeseydik, beni de arkadaşımı da vuracaktı. Arabayı da bu mevkide çamura kaptırmış devam edememiş. Yaya olarak kaçmış.”

"BEN BU KÖYDENİM" DEMİŞ

Mahalledeki bir çobanın ise karanlıkta hareketlilik sezip el feneri tutmasıyla şüpheliyle yüz yüze geldiği öğrenildi.

Şüphelinin ise çobana "Feneri tutma, ben bu köylüyüm" yalanını söylediği de belirtildi.