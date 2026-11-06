Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldürüldüğü katliamda sır perdesi aralanıyor. İşte saldırının nedeni
06.11.2026 08:46
Afyonkarahisar'da saldırgan Arif Sefa Özdemir, 3 ayrı noktada 8 kişiyi öldürdü. Şüphelinin kendisini MİT görevlisi olarak tanıttığı öğrenilirken katliamın nedeni de belli oldu.
Afyonkarahisar'da 30 yaşındaki Arif Sefa Özdemir isimli şüpheli, farklı noktalarda gerçekleştirdiği silahlı saldırılarda 8 kişiyi öldürdü, bir kişiyi ağır yaraladı.
Dün İhsaniye'de 112 Acil Servis ekiplerine ardı ardına silahlı saldırı ihbarları yapıldı. Ayazini ve Kıyı köylerinde pompalı tüfekle öldürülmüş 3'er kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Aynı saatlerde Yukarıtandır köyünde de 2 kadın yaralı halde bulundu. Yukarıtandır Ortaokulunda görevli Fen Bilimleri öğretmeni Ayşe Sena Demir (46) ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Hilal Mete'ye (31) pompalı tüfekle ateş etti. Hilal Mete olay yerinde, Ayşe Sena Demir ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Ağır yaralı halde bulunan başka bir kişinin ise tedavisi sürüyor.
Hayatını kaybedenlerin isimleri ise Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50), Noman Toprak (56), Seydi Ahmet Aydoğmuş (73), Satı Aydoğmuş (68), İsmail Şen (61), Hilal Mete (31) ve Ayşe Sena Demir (46) olarak açıklandı.
Sır perdesi, katliamı gerçekleştiren Özdemir'in köylüsü Ali İhsan Adatepe'nin anlattıklarıyla aralanmaya başladı.
KÖYLÜSÜ KONUŞTU
Olayın temelinde alacak verecek meselesi bulunduğunu ve zanlının önce dayak yediğini ileri süren Adatepe, "Biçerdövercilerle alacak verecek meselesi varmış. Daha önce biçerdöverciler çocuğu dövmüşler. Dövdükten sonra tekrar telefonla görüşüyorlar; 'Gelin vereyim, anlaşalım' diyor." dedi.
Köyde buluştuklarını da aktaran Adatepe, iddialarını "Onlar geldiğinde pusu kurmuş, bunları vurmuş, bizim bildiğimiz kadarıyla." ifadesiyle sürdürdü.
"ARABAYI VERMEYENLERİ VURMUŞ"
Zanlının ilk saldırının ardından kaçış güzergahında araç gasp etmek için cinayet işlemeye devam ettiğini öne süren Adatepe, devam etti:
"Onları vurduktan sonra tekrar oradan Kıyı tarafına doğru gidiyor. Kıyı tarafına giderken yolda iki kişi denk geliyor. Arabayı değiştirmek istiyor, onlar da arabayı vermeyince onları da vuruyor. Tekrar oradan Bayat tarafından, Çıkrık tarafından dolanıyor, Fethibey yolundan Gazlıgöl tarafında kadın öğretmenlere denk gelmiş. Onlara 'İnin, arabayı değiştireceğim' demiş. Onların da birisi iniyor, birisi inmiyormuş herhalde. Hareket etmiş, arabayı almak için onları da vurmuş."
MİT YALANIYLA GASP
Katliamı gerçekleştiren Özdemir'in İhsaniye ilçesine bağlı Bozüyük köyünde yaşadığı ve 2 yıl önce eşinden boşandığı, bir çocuk babası olduğu öğrenildi.
Özdemir'in köyde çiftçilik yaptığı da gelen bilgiler arasında yer aldı.
"MİT GÖREVLİSİYİM" DEMİŞ
Özdemir’in Talha Gökgöz’e (19) ait otomobili, kendisini MİT görevlisi olarak tanıtıp gasp ettiği de ortaya çıktı.
Silah zoruyla aracı gasp eden Özdemir, aracın çamura saplanmasının ardından otomobili bırakıp yaya olarak kaçtığı belirlendi.
SALDIRGANIN KAÇIŞ GÜZERGAHI
Cinayetlerin ardından kaçan saldırgan Arif Sefa Özdemir, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinin kırsal Kırka Mahallesi'nde bir aracı gasp etti.
Ekipler; saldırganın gitmiş olabileceği yollarda çok sayıda güvenlik noktası oluşturdu.
Aramalar sürerken Özdemir'in Taşlık mahallesinde olduğu bilgisine ulaşıldı. Gasp ettiği araç ise çamura saplanmış halde bulundu. Aracın bulunduğu bölge abluka altına alınırken arama çalışmaları da çelik yelekli ve uzun namlulu silahlı ekiplerin yanı sıra havadan drone desteğiyle devam etti.
YAKALANDI
Özdemir'in bu kez de Taşlık mahallesinde süt satan bir kişinin aracını çaldığı belirlendi.
Şüphelinin ana yola çıkarak kaçmaya çalıştığı sırada önü kesildi ve araç, lastiklerine ateş ederek durdurdu.
Ekiplere ateş ederek karşılık veren Özdemir, ardından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde ve araçta çok sayıda fişek ele geçirildi.
Çatışma sırasında bir astsubayın da kulağından hafif yaralandığı belirtildi.
Eskişehir Odunpazarı İlçe Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan Özdemir, ilk işlemleri için Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
"BİZE TÜFEK DOĞRULTTU"
Aracı gasp edilen Tokgöz ise olay aynını şöyle anlattı:
“Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi’ndeydik. Arkadaşımla sigara içmek için durduk arabayla. Şüpheli arabayla yanımıza yanaştı. Kendisini MİT görevlisi olarak tanıttı. O sırada arabayı aramaya başladı. Uyuşturucu madde var mı diye sordu. Telefonlarımızı aldı. Arabadan silah çıkardı, mermi de koyunca bizi öldüreceğini düşündüm sonra da arabayı alıp gidecek zannettik. Arkadaşıma doğru çevirdi ben de anahtarı çıkardım. Telefonlarımızı attırdığı uçurumdan alıp 112’yi aradık. Arabasında içki şişeleri vardı, alkollü olduğunu anladık ve çok fazla kimlik de sormadık. Benim cinayetlerden haberim olmadığı için arabayı alıp kaçacağını düşündüm. Korku dolu bir süreçti. Arkadaşıma tüfek doğrultunca ona bir şey olmasın diye ben anahtarı verdim. Eğer vermeseydik, beni de arkadaşımı da vuracaktı. Arabayı da bu mevkide çamura kaptırmış devam edememiş. Yaya olarak kaçmış.”
"BEN BU KÖYDENİM" DEMİŞ
Mahalledeki bir çobanın ise karanlıkta hareketlilik sezip el feneri tutmasıyla şüpheliyle yüz yüze geldiği öğrenildi.
Şüphelinin ise çobana "Feneri tutma, ben bu köylüyüm" yalanını söylediği de belirtildi.