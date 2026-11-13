Afyonkarahisar'da 8 kişiyi katleden katil zanlısı için yeni karar

Özdemir'in 3 öğretmenin bulunduğu otomobilde beden eğitimi öğretmeni Sultan Sema Gökçe'ye araçtan indiği için zarar vermediği, korkudan araçtan inemeyen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Hilal Mete (31) ile Fen Bilgisi öğretmeni Ayşe Sena Demir'i (46) öldürdüğü belirtilmişti.

Saldırıdan sağ kurtulan Sultan Sema Gökçe ifadesinde saldırganın yardım bahanesiyle yaklaştığını, ardından araçtan inemeyen arkadaşlarına geriye doğru sayarak ateş açtığını belirtmişti.

“ÜÇTEN GERİYE SAYIYORUM”

Gökçe, dehşet anlarını şu ifadelerle anlattı:

“Ben ön koltukta oturuyordum. Önce 'Aracım bozuldu' diyerek yardım istedi. Ardından hemen silahını doğrulttu ve 'Size zarar vermeyeceğim. Sadece arabayı verin ve gidin' dedi.

Bunun üzerine hemen araçtan inip yol kenarındaki alt kısma indim ve 'Yapma' diye bağırdım. Araçtaki iki arkadaşım yaşadıkları büyük korku ve panik nedeniyle dışarı çıkamadı.

Saldırgan bunun üzerine 'Üçten geriye sayıyorum. İnmezseniz vuracağım' dedi. Ardından geriye doğru saymaya başladı ve süre bitince ateş etmeye başladı. Beni de öldüreceğini düşündüm ama bana ateş etmeden gitti.”