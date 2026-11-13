Afyonkarahisar'da 8 kişiyi katleden katil zanlısı için yeni karar
13.11.2026 12:46
Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüren katil zanlısı tutuklu bulunduğu Afyonkarahisar'daki cezaevinden güvenlik gerekçesiyle İzmir'e nakledildi.
Afyonkarahisar'da 30 yaşındaki Arif Sefa Özdemir isimli saldırganın 8 kişiyi öldürdüğü olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Katliamın ardından Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yakalanarak gözaltına alınan Özdemir, İşlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
6 Kasım'da tutuklanan katil zanlısı hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
GEREKÇE: GÜVENLİK
Afyonkarahisar'daki hapishanede tutuklu bulunan Özdemir'in kaldığı cezaevi değiştirildi.
Gerekçenin nedeninin güvenlik olduğu öğrenilirken katil zanlısı İzmir'deki bir cezaevine nakledildi.
CİNAYETLERİN NEDENİ BİÇERDÖVER
Özdemir jandarmadaki ifadesinde geçen yıl Ahmet Uzel'den 40 bin euro karşılığında biçerdöver satın aldığını ve bu araçla Manisa ve İzmir çevresinde çalışmaya başladığını anlatmıştı.
Ancak biçerdöverin tarlada çalıştığı sırada çıkan yangında kullanılamaz hale geldiğini, bu olayın ardından Uzel ile aralarında anlaşmazlık yaşandığını ileri sürmüştü.
Özdemir'in ifadesine göre Uzel, geçen hafta kendisiyle görüşerek biçerdöverden kalan 11 bin euro alacağını istemiş, Özdemir ise borcunun 4 bin euro olduğunu ve kısa süre içerisinde ödeme yapacağını savunmuştu.
Taraflar arasında borç miktarı konusunda başlayan anlaşmazlığın büyüdüğü, telefonda karşılıklı küfür ve tehditlerin yaşandığı öne sürülmüştü.
KURTULAN ÖĞRETMEN DEHŞET ANLARINI ANLATMIŞTI
Özdemir'in 3 öğretmenin bulunduğu otomobilde beden eğitimi öğretmeni Sultan Sema Gökçe'ye araçtan indiği için zarar vermediği, korkudan araçtan inemeyen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Hilal Mete (31) ile Fen Bilgisi öğretmeni Ayşe Sena Demir'i (46) öldürdüğü belirtilmişti.
Saldırıdan sağ kurtulan Sultan Sema Gökçe ifadesinde saldırganın yardım bahanesiyle yaklaştığını, ardından araçtan inemeyen arkadaşlarına geriye doğru sayarak ateş açtığını belirtmişti.
“ÜÇTEN GERİYE SAYIYORUM”
Gökçe, dehşet anlarını şu ifadelerle anlattı:
“Ben ön koltukta oturuyordum. Önce 'Aracım bozuldu' diyerek yardım istedi. Ardından hemen silahını doğrulttu ve 'Size zarar vermeyeceğim. Sadece arabayı verin ve gidin' dedi.
Bunun üzerine hemen araçtan inip yol kenarındaki alt kısma indim ve 'Yapma' diye bağırdım. Araçtaki iki arkadaşım yaşadıkları büyük korku ve panik nedeniyle dışarı çıkamadı.
Saldırgan bunun üzerine 'Üçten geriye sayıyorum. İnmezseniz vuracağım' dedi. Ardından geriye doğru saymaya başladı ve süre bitince ateş etmeye başladı. Beni de öldüreceğini düşündüm ama bana ateş etmeden gitti.”
NE OLMUŞTU?
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Bozhüyük köyünde oturan Arif Sefa Özdemir, önceki gün, biçerdöver alışverişinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50) ve Numan Toprak'ı (56) öldürdükten sonra kaçarken araçlarını gasp etmek istediği Seydi Ahmet Aydoğmuş (73) ile eşi Satı Aydoğmuş (68), İsmail Şen ve öğretmenler Hilal Mete ile Ayşe Sena Demir'i öldürdü, Sevgi Polatlı'yı yaraladı.
Cinayetlerin ardından Eskişehir'e kaçan şüpheli burada yakalandı.
Gözaltına alınan Özdemir, dün çıkarıldığı mahkemece 'Birden fazla kişiyi kasten öldürme' suçundan tutuklandı.