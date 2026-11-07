Afyonkarahisar'da 8 kişiyi katletmişti. Bir gün önce aradığı kişi dikkat çekti, helallik istemiş

Özdemir'in tutuklanması sonrası biçerdöver, Menderes ilçesi Tekeli Atatürk Mahallesi'nde bulundu. Tekeli Atatürk Mahallesi Muhtarı Osman Kavlagan'ın açıklamaları özellikle dikkati çekti.

Olaydan bir gün önce katil zanlısının beklenmedik bir şekilde kendisini aradığını anlatan Kavlagan "Arif Sefa Özdemir çarşamba günü saat 18.42'de beni aradı. Dokuz dakika görüşmüşüz." dedi.

Saldırganın kendisine, "Muhtarım, var mı canını sıkan? Herhangi bir sıkıntı, benlik bir şey var mı?" diye sorduğunu anlatan Kavlagan, "Yok. Sağlık durumum iyi." diye yanıt verdiğini söyledi.

Özdemir'in, "Abi, bana çok emeğin geçti, hakkını helal et." diyerek helallik istediğini anlatan Kavlagan, şöyle devam etti:

"- Ben de 'Bu makinenin üzerindeki branda parçalandı, bunları gel düzeltelim' dedim. 'Yok abi, benim şu anda gelecek durumum yok' dedi, 'Hakkını tekrar helal et' dedi. Ben de 'Benim sana ne hakkım geçecek, helal olsun' dedim. Ben ona lastik alıvermiştim."