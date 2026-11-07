Afyonkarahisar'da 8 kişiyi katletmişti. Bir gün önce aradığı kişi dikkat çekti, helallik istemiş
07.11.2026 09:14
Son Güncelleme: 07.11.2026 09:34
Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldürüldüğü olayın çıkış noktası olduğu ileri sürülen biçerdöver İzmir'de bulundu. Katil zanlısının olaydan bir gün önce arayarak helallik istediği kişi de dikkat çekti.
Afyonkarahisar'da Arif Sefa Özdemir'in sekiz kişiyi öldürmesiyle noktalanan saldırılarla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Katliamın çıkış nedeni olduğu ileri sürülen biçerdöver, İzmir'de bulundu.
Özdemir jandarmadaki ifadesinde geçen yıl Ahmet Uzel'den 40 bin euro karşılığında biçerdöver satın aldığını ve bu araçla Manisa ve İzmir çevresinde çalışmaya başladığını anlatmıştı.
Ancak biçerdöverin tarlada çalıştığı sırada çıkan yangında kullanılamaz hale geldiğini, bu olayın ardından Uzel ile aralarında anlaşmazlık yaşandığını ileri sürmüştü.
Özdemir'in ifadesine göre Uzel, geçen hafta kendisiyle görüşerek biçerdöverden kalan 11 bin euro alacağını istemiş, Özdemir ise borcunun 4 bin euro olduğunu ve kısa süre içerisinde ödeme yapacağını savunmuştu.
Taraflar arasında borç miktarı konusunda başlayan anlaşmazlığın büyüdüğü, telefonda karşılıklı küfür ve tehditlerin yaşandığı öne sürülmüştü.
Türkiye'nin gündemine oturan cinayetler de bu görüşme sonrası gerçekleşti.
BİR GÜN ÖNCE ARAYIP HELALLİK İSTEMİŞ
Özdemir'in tutuklanması sonrası biçerdöver, Menderes ilçesi Tekeli Atatürk Mahallesi'nde bulundu. Tekeli Atatürk Mahallesi Muhtarı Osman Kavlagan'ın açıklamaları özellikle dikkati çekti.
Olaydan bir gün önce katil zanlısının beklenmedik bir şekilde kendisini aradığını anlatan Kavlagan "Arif Sefa Özdemir çarşamba günü saat 18.42'de beni aradı. Dokuz dakika görüşmüşüz." dedi.
Saldırganın kendisine, "Muhtarım, var mı canını sıkan? Herhangi bir sıkıntı, benlik bir şey var mı?" diye sorduğunu anlatan Kavlagan, "Yok. Sağlık durumum iyi." diye yanıt verdiğini söyledi.
Özdemir'in, "Abi, bana çok emeğin geçti, hakkını helal et." diyerek helallik istediğini anlatan Kavlagan, şöyle devam etti:
"- Ben de 'Bu makinenin üzerindeki branda parçalandı, bunları gel düzeltelim' dedim. 'Yok abi, benim şu anda gelecek durumum yok' dedi, 'Hakkını tekrar helal et' dedi. Ben de 'Benim sana ne hakkım geçecek, helal olsun' dedim. Ben ona lastik alıvermiştim."
YANGINDAN SONRA 50 BİN LİRA YARDIM TOPLAMIŞLAR
Olayı haberleri izlerken öğrendiğini söyleyen Kavlagan, "Bende 'Biçerci Arif' olarak kayıtlıydı. Ben de lastik aldığım için faturaya baktım. Arif Sefa Özdemir yazıyordu, oradan anladım." dedi.
"Gece haberlerde ismini duyunca 'eyvah, bizim biçerci bu' dedim." ifadelerini kullanan Kavlagan, "Devamlı alkol kullanırdı. Biçerdöveri ovadan traktörle biz getirdik." şeklinde konuştu.
Özdemir'in yanan biçerdöveri için köylünün yardım topladığını söyleyen Kavlagan, "Kendisi için 50 bin liraya yakın bir para topladık. Esnaf, lastikçi, yağcı, parçacı ve mazotçu yardımcı oldu. Biz de yardımcı olduk. Sonra buradan gitti" dedi.
Saldırgan Özdemir'in bir süre sonra tekrar gelerek biçerdöver aldığını anlattığını söyleyen muhtar, "'Ondan da darbe yedim' dedi. Ben de 'Dikkat et biraz kendine, böyle her şeye girme' dedim. 'Abi, yapacak bir şey yok' dedi. Aramızda dokuz dakikalık konuşma oldu." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Afyonkarahisar'da sekiz kişinin öldüğü olay 5 Kasım Perşembe günü yaşandı.
İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyü mevkisinde 3 kişinin, Kıyır köyü mevkisinde de 3 kişinin silahla öldürüldüğü belirlenmişti.
Yukarıtandır köyünde ise yaralı bulunan 2 kadın, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti.
Yaralı bulunan başka bir kişi de tedavi altına alınmıştı.
Olayda hayatını kaybedenlerin Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50), Noman Toprak (56), Seydi Ahmet Aydoğmuş (73), Satı Aydoğmuş (68), İsmail Şen (61), Hilal Mete (31) ve Ayşe Sena Demir (46) olduğu öğrenilmişti.
ESKİŞEHİR'DE YAKALANDI
Cinayetlerin ardından gasbettiği araçla Eskişehir'e kaçan ve aracı Seyitgazi ilçesine bağlı Taşlık Mahallesi'nde çamura saplanınca yaya olarak kaçmaya devam etti. Saldırgan, bu kez aynı mahallede süt satan bir kişinin otomobilini çaldı.
Ana yola çıkarak kaçmak isteyen Özdemir, aracın gasbedildiği ihbarı üzerine harekete geçen polis ve jandarma ekiplerinin kurduğu uygulama noktasına geldi.
Burada ekipler, otomobilin lastiklerine ateş ederek durdurdu. Ekiplere ateş ederek karşılık veren Özdemir, daha sonra yakalanarak gözaltına alındı.
Üzerinde ve araçta çok sayıda fişek ele geçirildi.
Özdemir, tutuklanarak cezaevine gönderildi.