Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren katil zanlısı hakkında yeni ayrıntı: Silahı aldığı kişi bulundu
07.11.2026 14:34
Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldürüldüğü olayda, katil zanlısının silahı başka bir suçtan dolayı cezaevinde bulunan bir kişiden 12 bin lira karşılığında aldığı belirlendi.
Afyonkarahisar'da Arif Sefa Özdemir isimli saldırganın sekiz kişiyi öldürdüğü olaya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor.
Art arda işlenen sekiz cinayetin çıkış nedeni olduğu ileri sürülen biçerdöver, İzmir'de bulunmuştu. Şimdi de Özdemir'in saldırıda kullandığı pompalı tüfeği nereden temin ettiği belirlendi.
Cinayet zanlısı Özdemir'in olayda kullandığı av tüfeğini yaklaşık bir ay önce M.A., isimli şüpheliden 12 bin lira karşılığında aldığı belirlendi. Ekipler, silahın ruhsatı olmadığını da tespit etti.
Katil zanlısının silahı aldığı kişinin ise başka bir suçtan dolayı cezaevinde olduğu öğrenildi.
"POLİSİ ARAYACAĞIM" DEYİNCE ÖLDÜRDÜ
Afyonkarahisar'da 5 Kasım Perşembe günü yaşanan saldırıların ilerleyiş şekline ilişkin yeni ayrıntılar da ortaya çıkıyor.
Saat 15.10 sıralarında 40 ND 574 plakalı otomobil ile biçerdöver parasını almayan gelen Ahmet Uzel, Bekir Toprak ve Numan Toprak'ı pompalı tüfekle vurarak öldüren zanlı hızla bölgeyi terk etti.
Zanlı, Kıyır köyü güzergahında Seydi Ahmet Aydoğmuş ile eşi Satı Aydoğmuş'un bulunduğu aracın önünü kesti. Aracı gasp etmek isteyen zanlı, yaşlı çifti silahla vurarak öldürdü ve otomobillerini alarak kaçışını sürdürdü.
Yaklaşık 1 kilometre ilerleyen zanlı, karşı yönden gelen İsmail Şen'in kullandığı otomobille karşılaştı. Şen'in polisi arayacağını söylemesi üzerine ateş açan zanlı, onu da öldürdü.
Böylece Ayazini'de başlayan cinayet zinciri Kıyır köyü çevresinde yani sadece yaklaşık 15 kilometrelik bir mesafede devam etti.
TIR ŞOFÖRÜNÜ YARALADI, KADINA ATEŞ AÇTI
Kaçışını sürdüren zanlı, Selimiye köyü yakınlarında 64 AAC 527 plakalı tırın önünü keserek ateş açtı. TIR sürücüsü M.K., yaralanırken, yanında bulunan oğlu saldırıdan yara almadan kurtuldu.
Daha sonra Afyonkarahisar kent merkezine ulaşan zanlı, Osman Gazi Mahallesi'nde çocuğunu okuldan almak üzere aracına binen S.P., isimli kadının otomobilini gasp etmek istedi.
Kadına ateş açan zanlı, onu da ağır yaraladı.
ÖĞRETMENLERİ ÖLDÜRÜP ESKİŞEHİR'E YÖNELDİ
Zanlı, İhsaniye ilçesine bağlı Yukarıtandır köyü yakınlarında 07 BZB 11 plakalı otomobilde bulunan öğretmenler Hilal Mete ve Ayşe Sena Demir'i de pompalı tüfekle vurarak öldürdü.
Araçta bulunan S.S.G., ise saldırıdan yara almadan kurtuldu.
İki öğretmeni öldürdükten sonra 54 ACC 723 plakalı aracı gasp eden zanlı, Eskişehir yönüne doğru kaçmaya başladı.
ÇAMURA SAPLANDI, BAŞKA BİR ARAÇ ÇALDI
Kaçışını Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi yönünde sürdüren zanlı, Kırka Mahallesi Çatören Barajı mevkisinde T.G. ve arkadaşının bulunduğu 26 APL 557 plakalı otomobili silah zoruyla aldı.
Kendini MİT görevlisi olarak tanıttığı belirtilen zanlı, daha sonra Taşlık Mahallesi'ne ulaştı.
Gasp ettiği aracın çamura saplanması üzerine otomobili bırakan zanlı, yaya olarak kaçmaya başladı. Burada süt satan bir vatandaşa ait 26 NZ 187 plakalı otomobili de gasp ederek yoluna devam etti.
Jandarma ve polis ekiplerinin oluşturduğu uygulama noktasında durdurulan zanlı, güvenlik güçlerine ateş açtı.
Çıkan olayda iki jandarma personeli hafif yaralanırken, Arif Sefa Özdemir etkisiz hale getirilerek yakalandı.
Katliamın ardından yakalanan şahıs sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.