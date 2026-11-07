Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren katil zanlısı hakkında yeni ayrıntı: Silahı aldığı kişi bulundu

Afyonkarahisar'da Arif Sefa Özdemir isimli saldırganın sekiz kişiyi öldürdüğü olaya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor .

Art arda işlenen sekiz cinayetin çıkış nedeni olduğu ileri sürülen biçerdöver, İzmir'de bulunmuştu. Şimdi de Özdemir'in saldırıda kullandığı pompalı tüfeği nereden temin ettiği belirlendi.

Cinayet zanlısı Özdemir'in olayda kullandığı av tüfeğini yaklaşık bir ay önce M.A., isimli şüpheliden 12 bin lira karşılığında aldığı belirlendi. Ekipler, silahın ruhsatı olmadığını da tespit etti.

Katil zanlısının silahı aldığı kişinin ise başka bir suçtan dolayı cezaevinde olduğu öğrenildi.