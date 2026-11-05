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Afyonkarahisar'da iki araç içinde beş ceset bulundu

05.11.2026 16:49

Son Güncelleme: 05.11.2026 17:12

İHA

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Afyonkarahisar'da iki otomobilin içinde beş kişiye ait ceset bulundu. Jandarma olay yerinde inceleme yapıyor.

Afyonkarahisar'da iki araç içinde beş ceset bulundu
IHA

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde iki farklı noktada iki aracın içinde 5 kişi silahla öldürülmüş halde bulundu.  

 

Ayazini Köyü mevkisinde 3, Kıyır Köyü mevkisinde de 2 cesedin bulunduğu bildirildi. İki farklı nokta arasındaki mesafenin 10 kilometre olduğu öğrenildi. 

Afyonkarahisar'da iki araç içinde beş ceset bulundu 1
IHA

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar'da iki araç içinde beş ceset bulundu 2
IHA

Kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

 

Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

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