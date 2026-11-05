Afyonkarahisar'da iki araç içinde beş ceset bulundu
05.11.2026 16:49
Son Güncelleme: 05.11.2026 17:12
Afyonkarahisar'da iki otomobilin içinde beş kişiye ait ceset bulundu. Jandarma olay yerinde inceleme yapıyor.
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde iki farklı noktada iki aracın içinde 5 kişi silahla öldürülmüş halde bulundu.
Ayazini Köyü mevkisinde 3, Kıyır Köyü mevkisinde de 2 cesedin bulunduğu bildirildi. İki farklı nokta arasındaki mesafenin 10 kilometre olduğu öğrenildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.