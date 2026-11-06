Afyonkarahisar'da sekiz kişiyi öldüren Arif Sefa Özdemir'in ilk ifadesi ortaya çıktı.

Katil zanlısı üç kişiyi biçerdöver alacağından kaynaklanan anlaşmazlık nedeniyle, diğer beş kişiyi ise araçlarını gasp etmek amacıyla öldürdüğünü öne sürdü.

İddiaya göre; Özdemir, geçen yıl Ahmet Uzel'den 40 bin Euro karşılığında biçerdöver satın aldığını ve bu biçerdöverle Manisa ve İzmir çevresinde çalışmaya başladığını anlattı.

Ancak biçerdöverin İzmir'de tarlada çalıştığı sırada aniden yanarak kullanılamaz hale geldiğini, bu olayın ardından Uzel ile aralarında anlaşmazlık yaşandığını ifade etti.