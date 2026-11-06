Afyonkarahisar'da sekiz kişiyi öldüren Arif Sefa Özdemir'in ilk ifadesi ortaya çıktı
06.11.2026 10:55
Afyonkarahisar'da sekiz kişiyi öldüren Arif Sefa Özdemir'in ilk ifadesi ortaya çıktı.
Afyonkarahisar'da sekiz kişiyi öldüren Arif Sefa Özdemir'in ilk ifadesi ortaya çıktı.
Katil zanlısı üç kişiyi biçerdöver alacağından kaynaklanan anlaşmazlık nedeniyle, diğer beş kişiyi ise araçlarını gasp etmek amacıyla öldürdüğünü öne sürdü.
İddiaya göre; Özdemir, geçen yıl Ahmet Uzel'den 40 bin Euro karşılığında biçerdöver satın aldığını ve bu biçerdöverle Manisa ve İzmir çevresinde çalışmaya başladığını anlattı.
Ancak biçerdöverin İzmir'de tarlada çalıştığı sırada aniden yanarak kullanılamaz hale geldiğini, bu olayın ardından Uzel ile aralarında anlaşmazlık yaşandığını ifade etti.
11 BİN EURO ALACAĞINI İSTEDİ
Özdemir'in ifadesine göre Uzel, geçtiğimiz hafta kendisiyle görüşerek biçerdöverden kalan 11 bin Euro alacağını istedi.
Özdemir ise borcunun 4 bin Euro olduğunu ve kısa süre içerisinde ödeme yapacağını söyledi.
Taraflar arasında borç miktarı konusunda başlayan anlaşmazlığın büyüdüğü, telefonda karşılıklı küfür ve tehditlerin yaşandığı öne sürüldü.
AFYONKARAHİSAR'A DAVET ETTİ
Yine iddiaya göre; Özdemir, olay günü ödeme yapmak üzere Ahmet Uzel'i Afyonkarahisar'a davet etti.
Uzel, yanına Bekir ve Noman Toprak'ı da alarak kente geldi.
Taraflar Ayazini köyü çıkışında buluştu. Burada çıkan tartışmanın ardından Özdemir'in yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş açarak üç kişiyi öldürdüğü iddia edildi.
DİĞER BEŞ KİŞİYİ ARAÇLARINI ÇALMAK İÇİN ÖLDÜRDÜ
Üç kişiyi öldürdükten sonra olay yerinden kaçan Özdemir'in, güzergahı üzerinde karşılaştığı diğer kişileri ise araçlarını gasp etmek amacıyla hedef aldığı iddia edildi.
Zanlının bu şekilde beş kişiyi daha öldürdüğü, bir kişiyi de ağır yaraladığı belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.