Afyonkarahisar'da silahlı saldırı. Üç ayrı noktada 8 ceset bulundu
05.11.2026 16:49
Son Güncelleme: 05.11.2026 18:31
Afyonkarahisar'da farklı noktalarda 8 ceset bulundu. 1 kişinin ise ağır yaralı olduğu öğrenildi.
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde üç farklı noktada 8 kişi silahla öldürülmüş halde bulundu.
Ayazini Köyü mevkisinde 3, Kıyır Köyü mevkisinde de 2 cesedin bulunduğu bildirildi. İki farklı nokta arasındaki mesafenin 10 kilometre olduğu öğrenildi.
İlk gelen bilgiler 5 kişinin öldüğü yönündeydi. Ancak edinilen bilgilere göre farklı bir noktada 2 kişinin daha cesedi bulundu.
Ayrıca 2 kişinin ise ağır yaralandığı öğrenilirken, yaralılardan birinin hayatını kaybetmesi ile ölü sayısı 8 oldu.
ŞÜPHELİ KIRMIZI ARAÇLA KAÇMIŞ
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Şahısların pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü, şüphelinin ise kırmızı renkli hafif ticari araçla olay yerinden kaçtığı belirlendi. İlk tespitlere göre şehir dışından gelen şüphelinin araçla Kütahya istikametine doğru kaçtığı ihtimali üzerinde duruluyor.
Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.
Öte yandan cinayetlerin işlendiği köylere çıkan yollar jandarma ekipleri tarafından kapatıldı.
Polis ve jandarma ekipleri kaçan şahsı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Ölen şahısların kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.