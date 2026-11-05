Afyonkarahisar'da silahlı saldırı. Üç ayrı noktada 8 ceset bulundu

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde üç farklı noktada 8 kişi silahla öldürülmüş halde bulundu.

Ayazini Köyü mevkisinde 3, Kıyır Köyü mevkisinde de 2 cesedin bulunduğu bildirildi. İki farklı nokta arasındaki mesafenin 10 kilometre olduğu öğrenildi.

İlk gelen bilgiler 5 kişinin öldüğü yönündeydi. Ancak edinilen bilgilere göre farklı bir noktada 2 kişinin daha cesedi bulundu.



Ayrıca 2 kişinin ise ağır yaralandığı öğrenilirken, yaralılardan birinin hayatını kaybetmesi ile ölü sayısı 8 oldu.