Afyonkarahisar'daki katliamda yürek burkan ayrıntı: Altyazıda gördü, aynı anda müdür aradı
06.11.2026 14:19
Son Güncelleme: 06.11.2026 14:19
Afyonkarahisar'da sekiz kişinin öldürüldüğü katliamda yaşamını yitirenlerden Fen Bilimleri Öğretmeni Ayşe Sena Demir'in annesi saldırıyı televizyondan öğrendiğini anlattı.
Afyonkarahisar'da Arif Sefa Özdemir tarafından farklı noktalarda gerçekleşen silahlı saldırılarda yaşamını yitiren sekiz kişi bugün son yolculuklarına uğurlanıyor.
Yaşamını yitiren sekiz kişi arasında iki de öğretmen bulunuyor. Yukarıtandır Ortaokulunda görevli Fen Bilimleri öğretmeni Ayşe Sena Demir ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Hilal Mete de bugün toprağa verilecek.
Olayda öldürülen Fen Bilimleri Öğretmeni Ayşe Sena Demir'in Antalya'da yaşayan annesi Hayrunissa Demir, olayı televizyondan öğrendiğini söyledi. Olayı televizyonda geçen alt yazıdan gördüğünü anlatan acılı anne, tam da bu esnada kızının görev yaptığı okulun müdürü tarafından arandığını anlattı.
"MÜDÜR BEY BİR OLAY MI VAR?"
Okul müdürüne "Müdür bey bir olay mı var?" diye sorduğunu anlatan Demir, "'Televizyonda gördüm. Bir öldürme vakası. O olmasın' dedim. Müdür Bey, 'Hayır onunla ilgisi yok' dedi. Ama tabi benim içime ateş düştü. İlk inandım, sonra işin rengini anladım." ifadelerini kullandı.
Kızının görev yaptığı okula şevkle gittiğini anlatan anne Demir, "Çok idealistti. Acil durum olduğu zaman, ben çocuğumu aradığım zaman kesinlikle telefonu açmazdı. ‘Anne sakın ders esnasında arama, ne olursa olsun,’ derdi. Bu kadar idealist, yılların öğretmeni olmasına rağmen derse hazırlanarak giderdi. 15 yıllık öğretmendi." diye konuştu.
HİLAL ÖĞRETMENE GÖZYAŞLARIYLA VEDA
Özdemir'in katlettiği sekiz kişi arasında yer alan öğretmen Hilal Mete son yolculuğuna uğurlandı.
Tören öncesinde genç öğretmenin Türk bayrağına sarılı tabutunun başına gelen Gazlıgöl İmam Hatip Ortaokulu'nda öğretmenlik yapan eşi Şahin Mete, tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.
Ayakta durmakta güçlük çeken acılı eşin feryatları alanda bulunanları duygulandırdı.
KIRŞEHİR'DE ÜÇ KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ
Olayda öldürülen Kırşehirli Ahmet Uzel, Bekir ve Noman Toprak'ın cenazeleri ailelerine teslim edildikten sonra memleketleri Kırşehir'e getirildi.
Üç kişinin cenaze namazı Kümbetaltı Mezarlığı Cami'nde cuma namazını müteakip kılındı.
Kılınan namazın ardından cenazeler, Kümbetaltı Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazına ölenlerin aileleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
İKİ GÜN SONRA İZMİR'E GİDECEKLERDİ
Özdemir'in Kıyır köyünde öldürdüğü Seydi Ahmet Aydoğmuş ile Satı Aydoğmuş'un İzmir'de yaşadıkları ve yaz aylarını memleketlerinde geçirdiği öğrenildi.
Çiftin dün Afyonkarahisar'a pazar alışverişine gittiği, sonrasında köylerine bir kilometre uzakta saldırıya uğradığı ortaya çıktı.
İki gün sonra İzmir'e gitmeyi planlayan Aydoğmuş çiftinin, iki oğlu, bir kızı ve sekiz torunu olduğu öğrenildi.
Memleketinde yardımsever, misafirperver olarak bilinen Kıyır çifti için öğle namazı cenaze töreni düzenlenecek.