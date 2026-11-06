Afyonkarahisar'daki katliamda yürek burkan ayrıntı: Altyazıda gördü, aynı anda müdür aradı

Afyonkarahisar'da Arif Sefa Özdemir tarafından farklı noktalarda gerçekleşen silahlı saldırılarda yaşamını yitiren sekiz kişi bugün son yolculuklarına uğurlanıyor.

Yaşamını yitiren sekiz kişi arasında iki de öğretmen bulunuyor. Yukarıtandır Ortaokulunda görevli Fen Bilimleri öğretmeni Ayşe Sena Demir ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Hilal Mete de bugün toprağa verilecek.

Olayda öldürülen Fen Bilimleri Öğretmeni Ayşe Sena Demir'in Antalya'da yaşayan annesi Hayrunissa Demir, olayı televizyondan öğrendiğini söyledi. Olayı televizyonda geçen alt yazıdan gördüğünü anlatan acılı anne, tam da bu esnada kızının görev yaptığı okulun müdürü tarafından arandığını anlattı.