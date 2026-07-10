Ağabeyi gibi LGS birincisi oldu: 500 tam puanla hangi liseyi tercih edeceğini açıkladı
10.07.2026 13:59
LGS'de 500 tam puan alan Adıyamanlı Kerem Polat'ın ağabeyinin de 2023 yılında tam puan aldığı ortaya çıktı. Aynı başarıyı tekrar eden Kerem, tercih edeceği liseyi açıkladı.
Adıyaman'da bir aile üç yıl sonra ikinci kez Türkiye birincisi çıkardı.
Türkiye Petrolleri Ortaokulu öğrencisi olan Kerem Polat, eğitimci anne ve babasının desteğiyle sınava hazırlandığını belirterek, disiplinli ve planlı çalışmanın başarısında önemli rol oynadığını söyledi.
Sınav hazırlık sürecinde telefon, bilgisayar ve benzeri teknolojik cihazlardan uzak durduğunu ifade eden Polat, düzenli çalışmanın yoğun ders temposundan daha etkili olduğunu dile getirdi.
LGS BİRİNCİSİ TERCİH EDECEĞİ LİSEYİ AÇIKLADI
Ağabeyi Ahmet Yiğit Polat'ın 2023 yılında LGS'de 500 tam puan almasının kendisi için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu anlatan Kerem Polat, tercih edeceği liseyi de açıkladı.
Kerem, ağabeyi gibi İstanbul Erkek Lisesi'nde eğitim görmek istediğini ya da Galatasaray Lisesi'ne gitmek istediğini söyledi.
"ÇOK MUTLUYUZ"
Türkiye birincisi olan Kerem Polat, okulunda düzenlenen programda öğretmenleri ve arkadaşları tarafından tebrik edildi. Okul Müdürü de öğrenciyi başarısından dolayı bilgisayar hediye ederek ödüllendirdi.
Baba Çoşkun Polat ise "2023‘te deprem senesinde Kerem Polat'ın abisi Ahmet yine aynı şekilde 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olmuştu ve bizi gururlandırmıştı. Bu yıl da Kerem oğlum bize bu sevinci yaşattı ve çok mutluyuz." diye konuştu.