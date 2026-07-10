Ağabeyi gibi LGS birincisi oldu: 500 tam puanla hangi liseyi tercih edeceğini açıkladı

Türkiye birincisi olan Kerem Polat, okulunda düzenlenen programda öğretmenleri ve arkadaşları tarafından tebrik edildi. Okul Müdürü de öğrenciyi başarısından dolayı bilgisayar hediye ederek ödüllendirdi.

Baba Çoşkun Polat ise "2023‘te deprem senesinde Kerem Polat'ın abisi Ahmet yine aynı şekilde 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olmuştu ve bizi gururlandırmıştı. Bu yıl da Kerem oğlum bize bu sevinci yaşattı ve çok mutluyuz." diye konuştu.