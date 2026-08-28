Ağrı Dağı'nda gizemli boşluklar... Nuh'un Gemisi olabilir mi?

Projenin geldiği son durum hakkında açıklamalarda bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenker Atila, "Projemiz 28 Haziran 2026 tarihinde başladı. Şu ana kadar 3D modellerini, GPS noktalarını, haritalamasını yaptık. Ayrıca Amerika’dan Hava Kuvvetleri tarafından da kullanılan radar sistemleriyle yeraltı radar çalışmasını yaptık. Bizim için en önemli çalışmalardan birisi buydu.'' dedi.

Yeraltında boşluklar, ahşap kalıntıları veya gemi şeklini oluşturacak kalıntı olup olmadığını anlamaya çalıştıklarını söyleyen Atila, ''Kesin sonuçları her ne kadar 2 ay sonra alacak olsak da bizim için şu anki veriler bile çok önemli oldu." dedi.

Atila, Ntv.com.tr’ye yaptığı açıklamada da “Çok olumlu sonuçlar, devam ediyor. İki ay içinde bizim yaptığımız tüm analizlerin sonuçlarını alacağız.” dedi.