Ağrı Dağı'nda gizemli boşluklar... Nuh'un Gemisi olabilir mi?
28.08.2026 18:41
Son Güncelleme: 28.08.2026 18:49
Ağrı’daki Durupınar formasyonunda yürütülen Nuh’un Gemisi araştırmasında radar taramalarıyla yer altında bazı boşluklar tespit edildi. Kesin sonuçların iki ay içinde açıklanması bekleniyor.
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve şekli nedeniyle uzun süredir Nuh’un Gemisi’yle ilişkilendirilen Durupınar oluşumunda uluslararası bir araştırma projesi yürütülüyor.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenker Atila koordinasyonundaki projeye, ABD merkezli Noah’s Ark Scans de destek veriyor. Çalışmalarda beş ülkeden yaklaşık 20 bilim insanı ve öğrenci görev alıyor.
29 Haziran-11 Eylül 2026 tarihleri arasındaki saha çalışmalarında hassas GPS ölçümleri, iki ve üç boyutlu dijital modelleme, yüksek çözünürlüklü yer altı radarı taramaları ve karot sondaj yöntemleri kullanılıyor. Araştırma ekibi, oluşumun yapısını arkeolojik ve jeolojik verilerle inceleyerek bölgede ahşap, iskelet ya da insan eliyle oluşturulmuş yapılara ait kalıntılar bulunup bulunmadığını araştırıyor.
İlk verilerin “Durupınar Formasyonu 2026 Yılı Araştırmaları” başlığıyla kitaplaştırılması ve uluslararası bildirilerle kamuoyuna sunulması bekleniyor.
İLERİ TEKNOLOJİ GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ KULLANILDI
Ağrı Dağı’nın Doğubayazıt ilçesi sınırlarında başlatılan araştırma çalışmalarında ileri teknoloji yer altı görüntüleme sistemleri kullanıldı. Bu çerçevede ABD Hava Kuvvetleri’nin araştırmalarında kullanılan son derece gelişmiş teknolojiye sahip radar cihazı temin edilerek Dr. Khosrow Bakhtar liderliğinde ölçümler yapıldı. Çalışmalarda yeraltında farklı anomaliler keşfedilirken yeraltında düzgün kenarlara sahip boşluklar tespit edildi.
Bu boşluklar bilim adamlarında geminin odalarına ait olabileceği düşüncesini uyandırırken geminin güvertesi olabilecek verilere ulaşıldı. Çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini ifade eden proje başkanı Prof. Dr. Cenker Atila, her gün yeni heyecan verici sonuçlara ulaştıklarını belirterek şu ana kadar elde ettikleri verilerin bile bu allanın Nuh’un Gemisi olma ihtimalini hayli yükselttiğini belirtti.
''İKİ AY İÇİNDE SONUÇLARI ALACAĞIZ''
Projenin geldiği son durum hakkında açıklamalarda bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenker Atila, "Projemiz 28 Haziran 2026 tarihinde başladı. Şu ana kadar 3D modellerini, GPS noktalarını, haritalamasını yaptık. Ayrıca Amerika’dan Hava Kuvvetleri tarafından da kullanılan radar sistemleriyle yeraltı radar çalışmasını yaptık. Bizim için en önemli çalışmalardan birisi buydu.'' dedi.
Yeraltında boşluklar, ahşap kalıntıları veya gemi şeklini oluşturacak kalıntı olup olmadığını anlamaya çalıştıklarını söyleyen Atila, ''Kesin sonuçları her ne kadar 2 ay sonra alacak olsak da bizim için şu anki veriler bile çok önemli oldu." dedi.
Atila, Ntv.com.tr’ye yaptığı açıklamada da “Çok olumlu sonuçlar, devam ediyor. İki ay içinde bizim yaptığımız tüm analizlerin sonuçlarını alacağız.” dedi.
''YER ALTINDA ÇOK SAYIDA ANOMALI TESPİT ETTİK''
Prof. Dr. Atila, Durupınar oluşumunda yer altında çok sayıda anomali tespit ettiklerini belirterek, bunların bazı noktalarda birbirini dik açılarla kesen boşluklardan oluştuğunu söyledi. Bu bulguların, söz konusu boşlukların bir gemiye ait olup olamayacağı sorusunu gündeme getirdiğini ifade etti.
Çalışmalar kapsamında yaklaşık bin toprak numunesi alınacağını belirten Atila, amaçlarının organik madde izlerine ulaşmak olduğunu kaydetti. Şimdiye kadar yapılan analizlerde, oluşumun iç kısmındaki karbon miktarının dış bölüme göre yüzde 40 daha fazla çıktığını söyleyen Atila, bunun organik madde veya ahşap kalıntısı ihtimalini güçlendirdiğini savundu.
Atila, çalışmaların 2-3 ay içinde daha kesin sonuçlar vermesinin beklendiğini belirterek, “Şu anki veriler, buranın Nuh’un Gemisi olma ihtimalini her geçen gün artırıyor” dedi.
İncil, Tevrat ve Kur’an’da farklı anlatımlarla yer alan Nuh Tufanı’yla ilişkilendirilen göre bu devasa geminin 4 bin 300 yıldan uzun bir süre önce meydana gelen büyük bir sel felaketi sırasında insanlığı ve her türlü hayvanı yok olmaktan kurtardığına inanılıyor.