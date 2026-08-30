Ağustos ayında kar sürprizi. Araçlar yollarda mahsur kaldı, her yer beyaza büründü

Dolu yağışının şiddetini artırmasıyla birlikte yollarda adeta kar yağışını andıran görüntüler oluştu. Beyaz örtüyle kaplanan yollarda araç sürücüleri ilerlemekte zorlanırken, bazı araçların hareket edemediği görüldü. Yolda kalan bir araç ise vatandaş tarafından iteklendi. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.