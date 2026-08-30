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Ağustos ayında kar sürprizi. Araçlar yollarda mahsur kaldı, her yer beyaza büründü

30.08.2026 15:36

İHA

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Kars’ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan şiddetli dolu yağışı, yaz mevsiminin son günlerinde adeta kışı aratmadı. Kısa sürede yollar beyaza büründü, araçlar yollarda kaldı.

Ağustos ayında kar sürprizi. Araçlar yollarda mahsur kaldı, her yer beyaza büründü
IHA

Sarıkamış’ta gün içerisinde etkili olan yağış, bir anda doluya dönüştü. İri dolu taneleri özellikle ilçe çevresindeki yolları ve yol kenarlarını beyaza bürüdü. Ağustos ayının son günlerinde ortaya çıkan görüntüler, görenleri şaşkına çevirdi.

ARAÇLAR YOLDA KALDI 1
IHA

ARAÇLAR YOLDA KALDI

Dolu yağışının şiddetini artırmasıyla birlikte yollarda adeta kar yağışını andıran görüntüler oluştu. Beyaz örtüyle kaplanan yollarda araç sürücüleri ilerlemekte zorlanırken, bazı araçların hareket edemediği görüldü. Yolda kalan bir araç ise vatandaş tarafından iteklendi. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

AĞUSTOS AYI KIŞA DÖNDÜ 2
DHA

AĞUSTOS AYI KIŞA DÖNDÜ

Yaz mevsiminin sona ermesine sayılı günler kala yaşanan dolu yağışı, Sarıkamış’ta kış mevsimini aratmayan görüntüler ortaya çıkardı. Kısa sürede beyaza bürünen Sarıkamış’ta, "Kış geldi" dedirtti.