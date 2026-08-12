Ahbap Derneği soruşturması. Farah Zeynep Abdullah'ın ifadesi ortaya çıktı

Abdullah'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

Oyuncu savcılıktaki ifadesinde, soruşturmayı medya üzerinden takip ettiğini ifade edip "Şimdi de Cumhuriyet Başsavcılığınıza bizzat müracaat etmem üzerine kamuoyuna yansıyan kısmından çok daha derin ve büyük sorunlar olduğunu öğrenmiş bulunuyorum." dedi.

6 Şubat depremlerinde Ahbap Derneği'nin çalışmalarına katılmadığını ifade eden oyuncu, "Derneğin faaliyetlerinin etki alanını genişletecek herhangi bir açıklamada da bulunmadım. Esasında iç dünyamda yaşanan felaket üzerine doğrudan bağış toplanmasını da tam olarak bir yere oturtamamıştım, o yüzden yapılan çalışmalara çok mesafeli yaklaşmıştım ancak elbette ki yaşanan felaket üzerine bir sosyal sorumluluğum olduğunun bilincindeydim." diyerek savunmasını gerçekleştirdi.

Bu bilinçle doğrudan depremzedelerle iletişimler kurduğundan bahseden Abdullah, "Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Yaptığımı da düşünüyorum. Ahbap Derneği ile koordineli bir şekilde herhangi bir faaliyetim olmadı." iddiasında bulundu.

Kendisinin yalnızda Oğuzhan Uğur'un YouTube kanalı olan Babala TV’de telefon görüşmeleri yaparak yardımlar için bir koordinasyon sağlamaya çalıştığını ileri süren Abdullah, ifadesinde şu ifadeleri kullandı:

“Bunu da son derece iyi niyetlerle yürüttüm. Faydalı olduğumu da düşünüyorum. Şu anda o dönem bir yaraya merhem olmak için toplanmış olan bağışların yerli yerinde ve tam ihtiyaç giderici olarak kullanıldığını öğrenip mutlu olmayı dilerdim. Bununla gururlanmak isterdim ancak durumun tam aksi olduğunu, en azından iddiaların bu yönde olduğunu görmek benim için üzücüdür. Diyeceklerim bunlardan ibarettir.”