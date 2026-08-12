Ahbap Derneği soruşturması. Farah Zeynep Abdullah'ın ifadesi ortaya çıktı
12.08.2026 14:53
Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada ifade veren oyuncu Farah Zeynep Abdullah, dernek ile koordineli bir şekilde herhangi bir faaliyetinin olmadığını savundu.
Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma devam ediyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Ahbaplar Suç Örgütü” soruşturması kapsamında birçok gazeteci, oyuncu ve şarkıcı ifadeye çağırılmıştı.
İfadeye çağırılan oyuncu Farah Zeynep Abdullah 10 Ağustos'ta ifade verdi.
"İDDİALARIN BU YÖNDE OLDUĞUNU GÖRMEK ÜZÜCÜ"
Abdullah'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.
Oyuncu savcılıktaki ifadesinde, soruşturmayı medya üzerinden takip ettiğini ifade edip "Şimdi de Cumhuriyet Başsavcılığınıza bizzat müracaat etmem üzerine kamuoyuna yansıyan kısmından çok daha derin ve büyük sorunlar olduğunu öğrenmiş bulunuyorum." dedi.
6 Şubat depremlerinde Ahbap Derneği'nin çalışmalarına katılmadığını ifade eden oyuncu, "Derneğin faaliyetlerinin etki alanını genişletecek herhangi bir açıklamada da bulunmadım. Esasında iç dünyamda yaşanan felaket üzerine doğrudan bağış toplanmasını da tam olarak bir yere oturtamamıştım, o yüzden yapılan çalışmalara çok mesafeli yaklaşmıştım ancak elbette ki yaşanan felaket üzerine bir sosyal sorumluluğum olduğunun bilincindeydim." diyerek savunmasını gerçekleştirdi.
Bu bilinçle doğrudan depremzedelerle iletişimler kurduğundan bahseden Abdullah, "Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Yaptığımı da düşünüyorum. Ahbap Derneği ile koordineli bir şekilde herhangi bir faaliyetim olmadı." iddiasında bulundu.
Kendisinin yalnızda Oğuzhan Uğur'un YouTube kanalı olan Babala TV’de telefon görüşmeleri yaparak yardımlar için bir koordinasyon sağlamaya çalıştığını ileri süren Abdullah, ifadesinde şu ifadeleri kullandı:
“Bunu da son derece iyi niyetlerle yürüttüm. Faydalı olduğumu da düşünüyorum. Şu anda o dönem bir yaraya merhem olmak için toplanmış olan bağışların yerli yerinde ve tam ihtiyaç giderici olarak kullanıldığını öğrenip mutlu olmayı dilerdim. Bununla gururlanmak isterdim ancak durumun tam aksi olduğunu, en azından iddiaların bu yönde olduğunu görmek benim için üzücüdür. Diyeceklerim bunlardan ibarettir.”
İFADEYE ÇAĞIRILAN İSİMLER
Şu ana kadar soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan isimler arasında oyuncu Hazal Kaya, gazeteci Fatih Altaylı, Ruşen Çakır ve Özlem Gürses, komedyen Şahan Gökbakar ve sosyal medya fenomeni Fatih Koparan, gazeteci Uğur Dündar, sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu ile rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin, fazeteci Ece Üner ve Fatih Portakal, avukat Feyza Altun, şarkıcı Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Serter yer aldı.
SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?
Ahbap Derneği soruşturması, "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamaları üzerinden yürütülüyor.
Soruşturma kapsamında Dernek Başkanı Haluk Levent, Bursa'da gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmaya ilişkin olarak yapılan açıklamada; 6 Şubat'ta derneğe bağış yapan vatandaşların bağışlarının şahsi hesaplara aktarıldığı, bahis oynandığı üçüncü kişilere aktarıldığı öne sürülüyor.
"Yurt dışı yasağı tedbiri uygulanan Levent'in yurt dışına kaçma hazırlıkları yapması üzerine operasyon ve yakalama süreci başlatıldı" ifadeleri kullanılan açıklamada, Levent tarafından kullanılan asistanı Yeliz Kaya'nın hesaplarına dernekten yaklaşık 120 milyon TL para akışı tespit edildiği, Kaya'ya aktarılan gayrimenkullerin daha sonra farklı kişiler adına tescil edildiği, 60 milyon dolar mağduriyet yaratıldığı iddia ediliyor.
Ayrıca dernek kurucularından Alper Çelik'in hesaplarından 2020-2026 yılları arasında 990 milyon TL yasal bahis oynandığı ve yaklaşık 390 milyon TL para kaybedildiği öne sürülüyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 21 kişi, 12 Temmuz 2026 tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Para akışında adı geçen avukat Ece Güner de gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.
HALUK LEVENT VE OĞUZHAN UĞUR TUTUKLANMIŞTI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.
Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, zanlıların mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheliden aralarında Ahbap Derneği kurucusu şarkıcı Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklanmıştı. Derneğin ve bazı zanlıların mal varlıklarına el konulmuştu.
Soruşturmanın dördüncü dalga operasyonunda 13 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.