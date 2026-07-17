Ahbap Derneği soruşturması | Gözaltındaki Oğuzhan Uğur adliyeye sevk edildi
17.07.2026 07:52
Son Güncelleme: 20.07.2026 08:07
Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un emniyetteki ifadesi işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.
Ahbap Derneği'ne verdiği desteklerle bilinen sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur, 17 Temmuz Cuma günü sabah erken saatlerde Mali Şube ekipleri tarafından İstanbul Çekmeköy'deki evinde gözaltına alındı.
Cuma sabahından bu yana gözaltında bulunan Uğur'un İstanbul Vatan Emniyet'teki ifade işlemleri tamamlandı.
10 GÖZALTI
Oğuzhan Uğur'un yanı sıra Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük, Fatih Eke, Muharrem Karataş ile Ersin Gökgün gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar arasında Ahbap çalışanları ve mali denetçiler ile kripto varlık alanında faaliyet gösteren bir şüphelinin bulunduğu öğrenildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Şüpheliler, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
"AYLIK GELİRİM 150 - 400 BİN ARASI"
Oğuzhan Uğur'un emniyette verdiği ifade ortaya çıktı.
Oğuzhan Uğur, herhangi bir suç işlediğini düşünmediği için etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini söyledi.
Aylık gelirinin 150 bin – 400 bin TL civarında olduğunu söyleyen Uğur, bu kazancın aylık reklamlara göre değişkenlik gösterdiğini söyledi. Uğur üzerine kayıtlı bir mal varlığı olmadığını da belirtti.
“HALUK LEVENT DIŞINDA AHBAP DERNEĞİ'NDE KİMSEYİ TANIMAM”
Uğur, Haluk Levent'i ilk defa 2018 yılında programına konuk ettiğinde tanıdığını söyleyerek, "Sonrasında 2022 yılında başka bir programıma konuk geldi. Sonrasında 7 Şubat günü Hatay’da bir araya geldim. Sonrasında bir daha yan yana gelmedim. Aramızda herhangi bir ilişki yoktur. Sorulan diğer şahısları ise tanımam ve aramızda herhangi bir ilişki yoktur" dedi.
Haluk Levent dışında, Ahbap Derneği'nden kimseyi tanımadığını ifade eden Uğur, "Kimseyle bir ilişkim de yoktur. Hatırladığım kadarıyla 2018 yılında orman yangınları için birçok sanatçının katıldığı bir organizasyon yapıldı. Bu organizasyon İzmir’de yapılmıştı. Bu organizasyonda ben de hiçbir bedel almadan sahne aldım. Bunun dışında herhangi bir organizasyonda yer almadım" dedi.
“AHBAP’A BİR KURUŞ DAHİ TRANSFER EDİLMEMİŞTİR”
Uğur’a 6 Şubat depreminde AHBAP Derneği ile ilgili paylaşımlar yaptığı, toplanan bağışların dernek hesaplarına aktarıldığına yönelik bilgilendirmelerde bulunduğu hatırlatılarak, bu paylaşımlarındaki amacı ve kimseden talimat alıp almadığı soruldu.
Uğur, kimseden talimat almadığını ifade ederek şunları söyledi:
“Hiç kimseden herhangi bir talimat almadım. Zaten bu destek paylaşımları AHBAP Derneği’ne özel de değildi. Aynı anda AFAD’a ve KIZILAY’a da destek paylaşımlarımız oldu. Deprem günü İstanbul’da iletişimimizin güçlü olması nedeniyle elimizden gelen yardımı yapmak için canla başla uğraşırken Haluk Levent’ten 6 Şubat 2023 tarihi akşamı telefon aldım. Bana ‘O faaliyetler İstanbul’da yapılmaz gel Hatay’a 0 noktasında gör olayı’ dedi. Ben de kendisine bizim de gitmek için çok istekli olduğumuzu ancak herhangi bir taşıt vasıta bulamadığımızı, şahsi araçlarımızla gelmek istersek de kalabalık edip fazlalık olacağımızdan korktuğumuzu açıkladım. Kendisi de bana iletişim gücümün burada daha çok işe yarayacağını söyleyip ertesi sabah bir ambulans uçağının Adana’ya uçacağını söyledi. Yer ve saat bilgilerini verdi. ‘Atlayın o uçağa gelin’ dedi. Bizde mantıklı bulduk ve hemen ertesi sabah uçakla Adana’ya uçtuk. Adana’da bizi Haluk Levent’in gönderdiği bir araç karşıladı. Bizi Hatay İl Jandarma Binasına götürdü. İl Jandarma Binasının avlusunda AFAD’ın Afet Yönetim TIR’ının önünde beni Haluk Levent karşıladı. Hızlıca durum hakkında bilgi verdi. AHBAP Derneği olarak yaptıklarını anlattı. Sonrasında bakanlarımız TIR’a geldiler. Ben de kendilerini yalnız bıraktım. Gidiş amacımıza uygun şekilde çevredeki yardım ekipleriyle röportajlar yaptım. Yetkililerle toplantısını bitiren Haluk Levent yanıma geldi. Ben de ona burada telefonun ve internetin çekmediğini ve ayak altında dolaşmak istemediğimiz için ekip olarak İstanbul’a dönmemiz gerektiğini anlattım. Zira internet ve telefon olmadan herhangi bir fayda sağlayabileceğimizi düşünmüyordum. Bir gün sonra uçak bulabildiğim için İstanbul’a döndük. Yardım yayınları yapmaya başladık. Bu yayın videolarının alt bantlarına AFAD’ın ve AHBAP Derneği’nin teyitlenmiş IBAN numaralarını yazmaya başladık. Tabi bu esnada bir çok gazetecide bizden bilgi almak için röportaj istiyordu. Bu koşturma esnasında verdiğimiz röportajların bazılarında, para topluyoruz ifadesi yanlış anlaşılmıştır. Hesaplarımıza inceleneceği üzere bir kuruş dahi para yatmamıştır. Biz herhangi bir sivil toplum kuruluş değiliz. Böyle bir faaliyet yapamayacağımızın da farkındayız. Ya da AHBAP’a bir kuruş dahi para transfer edilmemiştir. Aktardığımız şey para değil bilgidir. Zaten en ufak bir araştırmada bile görülecektir. AHBAP Derneği faaliyetlerinde kesinlikle rol almadım. Ancak sadece diğer kurum ve dernekler gibi IBAN’larını ve telefonlarını paylaştım. Aynı şekilde AFAD’ın da bu yardımlar sebebiyle beni bir Teşekkür Belgesiyle takdir edildim.”
“BAĞIŞLARIN AMACI DIŞINDA KULLANILDIĞINA YÖNELİK ŞÜPHEM OLMADI”
Ahbap Derneği’nin mali yapısı, toplanan bağış miktarı, bu bağışlarının nasıl kullanıldığına yönelik bilgisi olmadığını belirten Uğur, "Bizi arayarak bağış yapmak isteyen insanların söyledikleri rakamları not almıştık. Buna dair tahminimizce AHBAP, AFAD ve Kızılay’a yaklaşık olarak 60 milyon TL para bağışlandığını tahmin ediyoruz. Ancak bu tahmin, bizi arayan insanların söylediği rakamlar üzerinden not alınan rakamlardır. Tabi insanların bu rakamlar miktarında mı bağış yaptığını, ya da herhangi bir bağış yapıp yapmadığını bilmemiz mümkün değildir. Ayrıca bu tahminimizi de yine 2023 yılında kayıt altına alabildiğimiz diğer yardımlarımızla beraber sosyal mecradaki tüm hesaplarımızdan paylaştık. AHBAP Derneği’ne yapılan bağışların amacı dışında kullanıldığına yönelik herhangi bir şüphem olmadı. Herhangi bir usulsüzlüğe de şahit olmadım. Zira ben hiçbir dernekle ve Haluk Levent ile bağlantımız olmadığı için medyadaki haberlerden ileri bilgimiz olmamıştır.” dedi.
BABALA TV MERCEK ALTINDA
Deprem yardımları döneminde Uğur'un destek verdiği kampanyalar ve bağışlar da incelendi.
MASAK raporunda Uğur'un yayın yaptığı Babala TV'nin gerçek faydalanıcısı, yani kağıt üzerinde şirketi yönetenlerin arkasında finansal kazanç sağlayan kişi olduğu iddia edildi.
Bu kuruluşa yurt dışından gelen yüklü bir miktar döviz nedeniyle, özel bir bankanın şüpheli işlem bildiriminde bulunduğu da iddialar arasında yer aldı.
"KENDİ ADIMA ÇIKARMAM GEREKEN DERSLERİ ÇIKARDIM"
Ahbap Derneği hakkında başlatılan soruşturma ve Haluk Levent'in tutuklanması sonrası geçmişte derneğin çalışmalarına destek veren kişiler arasında yer alan Uğur, pişmanlığını dile getirmişti.
"Kendi adıma çıkarmam gereken dersleri de çıkardım." ifadelerini kullanan Uğur, "Bundan sonra böyle süreçlerde devletin resmi kurumları dışında hareket etmemenin önemini görmüş olduk…" dedi.
SORUŞTURMA HAKKINDA NE BİLİNİYOR?
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.
Daha önce derneğin kurucusu Haluk Levent ile birlikte 18 şüpheli tutuklanmıştı. Ayrıca soruşturma kapsamında, derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştu.
Levent'in yardım paralarıyla 990 milyon lira bahis oynadığı, derneğe gelen 210 milyon liranın kayda geçirilmediği, bazı tapu devirlerinde usulsüzlük yapıldığı iddia ediliyor.
İDDİALAR NE?
Dosyaya yansıyan ifadelerde Sevda Kurt adlı şüpheli, Haluk Levent tarafından yaklaşık 90 milyon lira zarara uğratıldığını öne sürdü.
Kurt’un farklı tarihlerde Levent’in yönlendirdiği hesaplara yüksek tutarlarda para gönderdiği, adresindeki aramada ise Levent tarafından imzalandığı belirtilen 1 milyon 750 bin dolarlık borç tutanağının bulunduğu iddia edildi.
Ayrıca avukat Ece Güner de ifadesinde Levent’e toplam 1 milyon 570 bin dolar borç verdiğini ve bu paranın büyük bölümünü geri aldığını iddia etti.
OĞUZHAN UĞUR KİMDİR?
Oğuzhan Uğur, 29 Ocak 1984 tarihinde Hasan Atilla Uğur ve Pakize Uğur'un ilk çocuğu olarak Ankara'da dünyaya geldi. Lise eğitimine önce Ankara Atatürk Anadolu Lisesinde, daha sonra Ankara Bahçelievler Deneme Lisesinde devam etti ve buradan mezun oldu.
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümünden mezun olan Oğuzhan Uğur, üniversite öğrenciliği sırasında Mustafa Şevki Doğan ve Osman Sınav'ın yardımcılığını yaptı.
2011 yılında vizyona giren Ağır Abi isimli filmin yönetmenliğini ve senaristliğini yaptı. 2012 yılında "Çok Şükür" isimli ilk albümü piyasaya çıktı. Ardından çeşitli single albümler ve şarkılarına çektiği video klipler ile geniş bir kitleye ulaşmayı başaran Oğuzhan Uğur, Murat Dalkılıç'ın "Leyla" isimli şarkısına çekilen video klibin yönetmenliğini üstlendi. İkili daha sonra birlikte "Mağlubiyet" isimli bir düet şarkı da çıkardı.
1 Nisan 2017'den 23 Temmuz 2017'ye kadar Budabi TV'de Budabi Haber, Korkoloji, RÖNT ve Budabi Olaylar gibi programlar hazırlamıştır. 12 Ağustos 2017'den itibaren kurucusu olduğu BaBaLa TV'ye içerik üretmeye başladı.
10 Kasım 2017'den 23 Ekim 2020'ye kadar Onedio'nun YouTube kanalı için Oğuzhan Uğur'la P!NÇ isimli programı hazırladı.
Babala TV'de RÖNT, Mevzular, Mevzular: Erken Seçim Özel, Oğuzhan Uğur'la P!NÇ, Taş-Aşk gibi programların sunuculuğunu yaptı.
4 Ağustos 2022 tarihinden itibaren BaBaLa TV'de yayımlanmaya başlayan ve siyasetçilerin seçmenlerle buluşturulduğu Mevzular: Açık Mikrofon isimli programı hazırlayıp sunuyor.
Programa konuk olarak Ümit Özdağ, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Muharrem İnce, Metin Külünk, Cem Uzan, Barış Atay, Abdüllatif Şener ve Ahmet Davutoğlu gibi isimler katıldı.