Uğur’a 6 Şubat depreminde AHBAP Derneği ile ilgili paylaşımlar yaptığı, toplanan bağışların dernek hesaplarına aktarıldığına yönelik bilgilendirmelerde bulunduğu hatırlatılarak, bu paylaşımlarındaki amacı ve kimseden talimat alıp almadığı soruldu.

Uğur, kimseden talimat almadığını ifade ederek şunları söyledi:

“Hiç kimseden herhangi bir talimat almadım. Zaten bu destek paylaşımları AHBAP Derneği’ne özel de değildi. Aynı anda AFAD’a ve KIZILAY’a da destek paylaşımlarımız oldu. Deprem günü İstanbul’da iletişimimizin güçlü olması nedeniyle elimizden gelen yardımı yapmak için canla başla uğraşırken Haluk Levent’ten 6 Şubat 2023 tarihi akşamı telefon aldım. Bana ‘O faaliyetler İstanbul’da yapılmaz gel Hatay’a 0 noktasında gör olayı’ dedi.

Ben de kendisine bizim de gitmek için çok istekli olduğumuzu ancak herhangi bir taşıt vasıta bulamadığımızı, şahsi araçlarımızla gelmek istersek de kalabalık edip fazlalık olacağımızdan korktuğumuzu açıkladım. Kendisi de bana iletişim gücümün burada daha çok işe yarayacağını söyleyip ertesi sabah bir ambulans uçağının Adana’ya uçacağını söyledi. Yer ve saat bilgilerini verdi. ‘Atlayın o uçağa gelin’ dedi. Bizde mantıklı bulduk ve hemen ertesi sabah uçakla Adana’ya uçtuk.

Adana’da bizi Haluk Levent’in gönderdiği bir araç karşıladı. Bizi Hatay İl Jandarma Binasına götürdü. İl Jandarma Binasının avlusunda AFAD’ın Afet Yönetim TIR’ının önünde beni Haluk Levent karşıladı. Hızlıca durum hakkında bilgi verdi. AHBAP Derneği olarak yaptıklarını anlattı. Sonrasında bakanlarımız TIR’a geldiler. Ben de kendilerini yalnız bıraktım. Gidiş amacımıza uygun şekilde çevredeki yardım ekipleriyle röportajlar yaptım. Yetkililerle toplantısını bitiren Haluk Levent yanıma geldi. Ben de ona burada telefonun ve internetin çekmediğini ve ayak altında dolaşmak istemediğimiz için ekip olarak İstanbul’a dönmemiz gerektiğini anlattım. Zira internet ve telefon olmadan herhangi bir fayda sağlayabileceğimizi düşünmüyordum.

Bir gün sonra uçak bulabildiğim için İstanbul’a döndük. Yardım yayınları yapmaya başladık. Bu yayın videolarının alt bantlarına AFAD’ın ve AHBAP Derneği’nin teyitlenmiş IBAN numaralarını yazmaya başladık. Tabi bu esnada bir çok gazetecide bizden bilgi almak için röportaj istiyordu. Bu koşturma esnasında verdiğimiz röportajların bazılarında, para topluyoruz ifadesi yanlış anlaşılmıştır. Hesaplarımıza inceleneceği üzere bir kuruş dahi para yatmamıştır.

Biz herhangi bir sivil toplum kuruluş değiliz. Böyle bir faaliyet yapamayacağımızın da farkındayız. Ya da AHBAP’a bir kuruş dahi para transfer edilmemiştir. Aktardığımız şey para değil bilgidir. Zaten en ufak bir araştırmada bile görülecektir. AHBAP Derneği faaliyetlerinde kesinlikle rol almadım. Ancak sadece diğer kurum ve dernekler gibi IBAN’larını ve telefonlarını paylaştım. Aynı şekilde AFAD’ın da bu yardımlar sebebiyle beni bir Teşekkür Belgesiyle takdir edildim.”

“BAĞIŞLARIN AMACI DIŞINDA KULLANILDIĞINA YÖNELİK ŞÜPHEM OLMADI”

Ahbap Derneği’nin mali yapısı, toplanan bağış miktarı, bu bağışlarının nasıl kullanıldığına yönelik bilgisi olmadığını belirten Uğur, "Bizi arayarak bağış yapmak isteyen insanların söyledikleri rakamları not almıştık. Buna dair tahminimizce AHBAP, AFAD ve Kızılay’a yaklaşık olarak 60 milyon TL para bağışlandığını tahmin ediyoruz. Ancak bu tahmin, bizi arayan insanların söylediği rakamlar üzerinden not alınan rakamlardır. Tabi insanların bu rakamlar miktarında mı bağış yaptığını, ya da herhangi bir bağış yapıp yapmadığını bilmemiz mümkün değildir. Ayrıca bu tahminimizi de yine 2023 yılında kayıt altına alabildiğimiz diğer yardımlarımızla beraber sosyal mecradaki tüm hesaplarımızdan paylaştık. AHBAP Derneği’ne yapılan bağışların amacı dışında kullanıldığına yönelik herhangi bir şüphem olmadı. Herhangi bir usulsüzlüğe de şahit olmadım. Zira ben hiçbir dernekle ve Haluk Levent ile bağlantımız olmadığı için medyadaki haberlerden ileri bilgimiz olmamıştır.” dedi.