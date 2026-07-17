Ahbap Derneği soruşturması | Gözaltındaki Oğuzhan Uğur'un ifade işlemi başladı
17.07.2026 07:52
Son Güncelleme: 19.07.2026 14:00
Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un emniyetteki ifadesine başlandı.
Ahbap Derneği'ne verdiği desteklerle bilinen sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur, 17 Temmuz Cuma günü sabah erken saatlerde Mali Şube ekipleri tarafından İstanbul Çekmeköy'deki evinde gözaltına alındı.
Cuma sabahından bu yana gözaltında bulunan Uğur'un İstanbul Vatan Emniyet'teki ifade işlemlerinin başladığı öğrenildi.
Soruşturma kapsamında gözaltındaki diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor.
9 GÖZALTI
Uğur'un yanı sıra soruşturma kapsamında 8 kişi hakkında da gözaltı kararı verildiği öğrenildi.
Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük ve Fatih Eke polis ekiplerince gözaltına alındı.
Çalışmaların devamında hakkında gözaltı kararı verilen Muharrem Karataş ile Ersin Gökgün de yakalandı.
Gözaltına alınanlar arasında Ahbap çalışanları ve mali denetçiler ile kripto varlık alanında faaliyet gösteren bir şüphelinin bulunduğu öğrenildi.
Şüpheliler, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.
BABALA TV MERCEK ALTINDA
Deprem yardımları döneminde Uğur'un destek verdiği kampanyalar ve bağışlar da incelendi.
MASAK raporunda Uğur'un yayın yaptığı Babala TV'nin gerçek faydalanıcısı, yani kağıt üzerinde şirketi yönetenlerin arkasında finansal kazanç sağlayan kişi olduğu iddia edildi.
Bu kuruluşa yurt dışından gelen yüklü bir miktar döviz nedeniyle, özel bir bankanın şüpheli işlem bildiriminde bulunduğu da iddialar arasında yer aldı.
"KENDİ ADIMA ÇIKARMAM GEREKEN DERSLERİ ÇIKARDIM"
Ahbap Derneği hakkında başlatılan soruşturma ve Haluk Levent'in tutuklanması sonrası geçmişte derneğin çalışmalarına destek veren kişiler arasında yer alan Uğur, pişmanlığını dile getirmişti.
"Kendi adıma çıkarmam gereken dersleri de çıkardım." ifadelerini kullanan Uğur, "Bundan sonra böyle süreçlerde devletin resmi kurumları dışında hareket etmemenin önemini görmüş olduk…" dedi.
SORUŞTURMA HAKKINDA NE BİLİNİYOR?
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.
Daha önce derneğin kurucusu Haluk Levent ile birlikte 18 şüpheli tutuklanmıştı. Ayrıca soruşturma kapsamında, derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştu.
Levent'in yardım paralarıyla 990 milyon lira bahis oynadığı, derneğe gelen 210 milyon liranın kayda geçirilmediği, bazı tapu devirlerinde usulsüzlük yapıldığı iddia ediliyor.
İDDİALAR NE?
Dosyaya yansıyan ifadelerde Sevda Kurt adlı şüpheli, Haluk Levent tarafından yaklaşık 90 milyon lira zarara uğratıldığını öne sürdü.
Kurt’un farklı tarihlerde Levent’in yönlendirdiği hesaplara yüksek tutarlarda para gönderdiği, adresindeki aramada ise Levent tarafından imzalandığı belirtilen 1 milyon 750 bin dolarlık borç tutanağının bulunduğu iddia edildi.
Ayrıca avukat Ece Güner de ifadesinde Levent’e toplam 1 milyon 570 bin dolar borç verdiğini ve bu paranın büyük bölümünü geri aldığını iddia etti.
OĞUZHAN UĞUR KİMDİR?
Oğuzhan Uğur, 29 Ocak 1984 tarihinde Hasan Atilla Uğur ve Pakize Uğur'un ilk çocuğu olarak Ankara'da dünyaya geldi. Lise eğitimine önce Ankara Atatürk Anadolu Lisesinde, daha sonra Ankara Bahçelievler Deneme Lisesinde devam etti ve buradan mezun oldu.
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümünden mezun olan Oğuzhan Uğur, üniversite öğrenciliği sırasında Mustafa Şevki Doğan ve Osman Sınav'ın yardımcılığını yaptı.
2011 yılında vizyona giren Ağır Abi isimli filmin yönetmenliğini ve senaristliğini yaptı. 2012 yılında "Çok Şükür" isimli ilk albümü piyasaya çıktı. Ardından çeşitli single albümler ve şarkılarına çektiği video klipler ile geniş bir kitleye ulaşmayı başaran Oğuzhan Uğur, Murat Dalkılıç'ın "Leyla" isimli şarkısına çekilen video klibin yönetmenliğini üstlendi. İkili daha sonra birlikte "Mağlubiyet" isimli bir düet şarkı da çıkardı.
1 Nisan 2017'den 23 Temmuz 2017'ye kadar Budabi TV'de Budabi Haber, Korkoloji, RÖNT ve Budabi Olaylar gibi programlar hazırlamıştır. 12 Ağustos 2017'den itibaren kurucusu olduğu BaBaLa TV'ye içerik üretmeye başladı.
10 Kasım 2017'den 23 Ekim 2020'ye kadar Onedio'nun YouTube kanalı için Oğuzhan Uğur'la P!NÇ isimli programı hazırladı.
Babala TV'de RÖNT, Mevzular, Mevzular: Erken Seçim Özel, Oğuzhan Uğur'la P!NÇ, Taş-Aşk gibi programların sunuculuğunu yaptı.
4 Ağustos 2022 tarihinden itibaren BaBaLa TV'de yayımlanmaya başlayan ve siyasetçilerin seçmenlerle buluşturulduğu Mevzular: Açık Mikrofon isimli programı hazırlayıp sunuyor.
Programa konuk olarak Ümit Özdağ, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Muharrem İnce, Metin Külünk, Cem Uzan, Barış Atay, Abdüllatif Şener ve Ahmet Davutoğlu gibi isimler katıldı.