Ahbap Derneği soruşturması: Haluk Levent'in ifadesi ortaya çıktı

Haluk Levent, emniyetteki ifadesinde Ahbap Derneği'nin 6 Şubat depremlerinin ardından 4,3 milyar lira bağış topladığını belirterek bunun büyük bölümünün deprem bölgesine harcandığını savundu.

İfadesinde "Borsada işlem yapmak gibi bir zaafım var." diyen Haluk Levent, bu alanda risk aldıkça daha yüksek miktarda borçlandığını söyledi.

"Kendimi, etrafımı ve işlerimi maalesef doğru yönetemedim." diyen Haluk Levent, derneğe ait çek ve senetleri bazı şahsi işlemlerinde teminat olarak kullandığını kabul etti.

Levent bu durumu, "Bunun adına usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz." diyerek savundu.

80 MİLYON LİRA KİMİN PARASI?

Haluk Levent'e emniyette Yeliz K.'ye aktardığı belirtilen 80 milyon lira da soruldu.

Ünlü sanatçı bu paranın kendi parası olduğunu iddia etti. Levent, bu tutara karşılık bugünkü değerinin 150 milyon lira olduğunu iddia ettiği 20 adet daireyi derneğe devretmeyi planladığını da ileri sürdü.