Ahbap Derneği soruşturması: Haluk Levent'in ifadesi ortaya çıktı
14.07.2026 09:10
Son Güncelleme: 15.07.2026 10:42
Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alınan Haluk Levent, emniyetteki ifadesinde "4 milyar 300 bin TL bir para toplandı depremde, sonrasında üst üste krizler yaşandı. Ben o süreci yönetemedim." dedi. Levent ayrıca "Ahbap çeklerini ve senetlerini kimi yerlerde teminat olarak kullandım. Bunun adına 'usulsüzlük' diyebilirsiniz ama 'yolsuzluk' diyemezsiniz." ifadesini kullandı.
Sanatçı Haluk Levent'in de gözaltına alındığı Ahbap Derneği soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
Aralarında ünlü sanatçı Haluk Levent'in de bulunduğu 23 şüpheli bu sabah adliyeye sevk edildi.
Dün gözaltına alınan diğer şüphelilerin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, Haluk Levent'in emniyette verdiği ifade ortaya çıktı.
HALUK LEVENT'İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: SÜRECİ YÖNETEMEDİM
Haluk Levent, emniyetteki ifadesinde Ahbap Derneği'nin 6 Şubat depremlerinin ardından 4,3 milyar lira bağış topladığını belirterek bunun büyük bölümünün deprem bölgesine harcandığını savundu.
İfadesinde "Borsada işlem yapmak gibi bir zaafım var." diyen Haluk Levent, bu alanda risk aldıkça daha yüksek miktarda borçlandığını söyledi.
"Kendimi, etrafımı ve işlerimi maalesef doğru yönetemedim." diyen Haluk Levent, derneğe ait çek ve senetleri bazı şahsi işlemlerinde teminat olarak kullandığını kabul etti.
Levent bu durumu, "Bunun adına usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz." diyerek savundu.
80 MİLYON LİRA KİMİN PARASI?
Haluk Levent'e emniyette Yeliz K.'ye aktardığı belirtilen 80 milyon lira da soruldu.
Ünlü sanatçı bu paranın kendi parası olduğunu iddia etti. Levent, bu tutara karşılık bugünkü değerinin 150 milyon lira olduğunu iddia ettiği 20 adet daireyi derneğe devretmeyi planladığını da ileri sürdü.
DÜN İKİNCİ DALGA OPERASYON YAPILDI
Derneğe yönelik soruşturmada aralarında sanatçı Haluk Levent'in de bulunduğu 22 kişi gözaltına alınmıştı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da dün 14 şüpheli ve dört şirkete yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Gözaltı kararı verilen üç şüphelinin başka suçlardan cezaevinde olduğu belirlenirken, operasyonda toplam gözaltı sayısı 36'a yükseldi.
BELEDİYE İHALESİ VE HESAPLARDAKİ PARA TRAFİĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ
İkinci dalga operasyona ilişkin açıklama yapan başsavcılık, Levent'in Şile Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamalı operasyonda tutuklanan kardeşi Berkant Acil'in aldığı bir ihaleye işaret etti.
Acil'in, Şile Belediyesi tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali'ni, Sur Müzik Yapım Şirketi'ni paravan olarak kullanmak suretiyle doğrudan temin yöntemiyle aldığı aktarılan açıklamada, söz konusu ihalenin usulsüz olduğu, şüphelilerin sahne, ışık ve ses düzeni gibi giderleri sahte fatura almak suretiyle yüksek gösterdiği iddiası mali bilirkişi raporuyla yapılan yolsuzlukların tespit edildiği belirtildi.
Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların bir kısmının Levent'in asistanının kişisel hesaplarına aktarıldığı tespitine yer verilen açıklamada, 125 milyon 765 bin liralık tutarın daha sonra Acil ve bağlantılı olduğu kişiler ile şirketlerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yer verildi.
Öte yandan soruşturma kapsamında dört şirkete de kayyum atandığı bildirildi.
HALUK LEVENT'İN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
NTV Muhabiri Dilek Yaman Demir, Haluk Levent ve ilk operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğünü söyledi.
Demir, gözaltındaki isimlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceğini kaydetti.
Derneğin kurucusu Haluk Levent'e, dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlamaları yönetiliyor.
Başsavcılık açıklamasında Levent'in çok sayıda şüphelinin hesabını kullandığı, bu hesaplardan birinin asistanı Yeliz K. adına olduğu ve ünlü sanatçı tarafından kullanılan hesaplara dernekten yaklaşık 120 milyon lira para akışı tespitine yer verilmişti.
GÖZALTI ÖNCESİ SON GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI
Levent, pazar günü Bursa'da gözaltına alınmıştı.
O anlara ilişkin bir görüntü ortaya çıktı.
Görüntülerin İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bir dinlenme tesisinde kaydedildiği bildirildi.
Söz konusu görüntülerde Levent'in gözaltına alınmadan önce bir araca bindiği görülüyor.
MASAK RAPOR HAZIRLADI
Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda ise hesap hareketlerine ve hesap hacmine vurgu yapılıyor.
Raporda, Ahbap Derneği ile bağlantılı olduğu değerlendirilen A.Ç., Z.Y. ve E.G.'nin banka hesaplarındaki para hareketleri mercek altına alındı.
Raporda, MASAK’a ulaşan istihbaratlar doğrultusunda A.Ç. ve Z.Y. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçu kapsamında inceleme başlatıldığı, soruşturmanın bu kişilerle yoğun para transferi yaptığı belirlenen E.G.'yi de kapsayacak şekilde genişletildiği kaydedildi.
"HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI"
Rapora göre sosyal güvenlik kayıtlarında müzisyen olarak görünen ve son bildirilen aylık gelirinin yaklaşık 20 bin TL olduğu belirtilen A.Ç.'nin hesaplarında 2020-2024 yılları arasında 779 milyon TL para girişi, 671 milyon TL para çıkışı tespit edildi.
"Organizasyon sorumlusu" olarak kayıtlı Z.Y.'nin hesaplarında ise aynı dönemde 1 milyar 469 milyon TL giriş, 1 milyar 537 milyon TL çıkış gerçekleştiği belirlendi.
MASAK uzmanları, söz konusu para hareketlerinin şüphelilerin mali profilleriyle uyumlu olmadığını ve bu artışın 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren "hayatın olağan akışına aykırı" şekilde gerçekleştiğini değerlendirdi.
İŞLEM AÇIKLAMALARINA DİKKAT ÇEKİLDİ
Raporda dikkat çeken tespitlerden biri de banka transferlerinin açıklama bölümleri oldu.
İncelemeye göre çok sayıda para transferinde; "Ahbap Derneği’ne borç olarak verilen", "Haluk Levent Ahbap Derneği’ne emaneten", "Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere" gibi ifadelerinin yer aldığı, bu açıklamaların bazı yüksek tutarlı para transferlerine eşlik ettiği belirtildi.
MASAK raporunun sonuç bölümünde, şüpheliler arasındaki para transferlerinin mahiyetinin açıklığa kavuşturulması gerektiği belirtildi.
Raporda, Ahbap Derneği çalışanları ve yöneticileriyle yoğun para trafiği bulunmasının dikkat çekici olduğu ifade edilerek, "şahısların Ahbap Derneği’ni suistimal edip etmediğinin araştırılması gerektiği" değerlendirmesine yer verildi.
"GAYRİMENKULLER AMACI DIŞINDA KULLANILDI" İDDİASI
NTV Muhabiri Baran Bila'nın aktardığına göre, Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran'ın da Levent'ten şikayetçi olduğu ortaya çıktı.
8 sene önce uçak kazasında hayatını kaybeden kızı Mina Başaran'ın vefatından sonra 22 taşınmazdan oluşan kompleksi kimsesiz ya da yardıma muhtaç üniversite okuyan kız öğrencilerine bağışlamak için Başaran'ın Levent'in kapısını çaldığını ifade eden Bila, gayrimenkullerin değerinin 60 milyon dolar olduğunu dile getirdi.
Başaran, bağışlanan gayrimenkullerin amacı dışında kullandığını ve savcılığa şikayette bulunduğu öğrenildi.