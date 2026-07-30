Ahbap Derneği soruşturması | Hüseyin Başaran: Haluk Levent tüm bunları kızıma olan hassasiyetimden dolayı yaptı

Başaran, "Haluk Levent, yine Hatay'da bulunan bir okul resmi getirerek bu okulun tamamlandığını söyledi. 'Buna rahmetli kızınızın adını verelim abi.' dedi. Ayrıca ramazan çadırı yaptırdığını ve yine üzerine kızımın adını yazdığını gösterir bir fotoğraf gösterdi. Tüm bunları kızıma olan hassasiyetimden dolayı yaptığını ve kendisine güvenmeye devam etmemi sağlamaya çalıştığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Başaran, ifadesinde kendisine "Tarafınızdan 60 milyon dolar olarak beyan edilen taşınmaz dairenin ekspertiz değerinin 24 milyon 800 bin dolar değerinde olduğu belirtilmiştir. Beyanınızdaki değerle diğer beyan edilen değer arasında yüksek miktarda fark olması hakkında ifadenizi veriniz." denilmesi üzerine şu iddiaları dile getirdi:

"- Haluk Levent, yine ofisime gelerek başka taşınmazlar da almak istediğini, bunların da yine vadeli olmasını istediğini, fonlardan gelecek parayla ödeyeceğini söyledi. 2026 şubat ayından itibaren nisan sonuna kadar 22 taşınmaz satışı yaptık.

- Bu taşınmazların tamamı Yeliz Kaya isimli kişiye devredildi. Toplamda 2 milyar 298 milyon 985 bin 908 lira bedelle satış yapıldı ancak karşılığında sadece 4 ayrı işlemde 151 milyon 680 bin lira aldım. Tüm protokoller tarafımda mevcuttur, 20 sayfadan oluşan belgeler ek olarak sunulmuştur.

- Yeliz Kaya'ya devredilen taşınmazların bedelleri rayiçlere uygundur, hepsi incelenebilir. Banka ekspertizlerinde her zaman için rayiçten daha düşük bedeller çıkar bunların dikkate alınmaması gerekir. Hatta Başaran Trabzon Çimento'ya ait fındık fabrikasına normalde 12 milyon dolar istenilirken 7 milyon dolara Yeliz Kaya'ya devrettik."