Ahbap Derneği soruşturması: Yeni gözaltı kararları var
14.07.2026 09:10
Son Güncelleme: 14.07.2026 09:18
Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 17 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi.
Ahbap Derneği soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Derneğe yönelik soruşturmada aralarında sanatçı Haluk Levent'in de bulunduğu 23 kişi gözaltına alınmıştı.
NTV Muhabiri Dilek Yaman Demir, Haluk Levent ve ilk operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğünü kaydetti.
Demir, gözaltındaki isimlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceğini kaydetti.
SUÇLAMALAR NELER?
Derneğin kurucusu Haluk Levent'e, dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlamaları yönetiliyor.
Başsavcılık açıklamasında Levent'in çok sayıda şüphelinin hesabını kullandığı, bu hesaplardan birinin asistanı Yeliz K. adına olduğu ve ünlü sanatçı tarafından kullanılan hesaplara dernekten yaklaşık 120 milyon lira para akışı tespitine yer verildi.
MASAK RAPOR HAZIRLADI
Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda ise hesap hareketlerine ve hesap hacmine vurgu yapılıyor.
Raporda, Ahbap Derneği ile bağlantılı olduğu değerlendirilen A.Ç., Z.Y. ve E.G.'nin banka hesaplarındaki para hareketleri mercek altına alındı.
Raporda, MASAK’a ulaşan istihbaratlar doğrultusunda A.Ç. ve Z.Y. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçu kapsamında inceleme başlatıldığı, soruşturmanın bu kişilerle yoğun para transferi yaptığı belirlenen E.G.'yi de kapsayacak şekilde genişletildiği kaydedildi.
"HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI"
Rapora göre sosyal güvenlik kayıtlarında müzisyen olarak görünen ve son bildirilen aylık gelirinin yaklaşık 20 bin TL olduğu belirtilen A.Ç.'nin hesaplarında 2020-2024 yılları arasında 779 milyon TL para girişi, 671 milyon TL para çıkışı tespit edildi.
"Organizasyon sorumlusu" olarak kayıtlı Z.Y.'nin hesaplarında ise aynı dönemde 1 milyar 469 milyon TL giriş, 1 milyar 537 milyon TL çıkış gerçekleştiği belirlendi.
MASAK uzmanları, söz konusu para hareketlerinin şüphelilerin mali profilleriyle uyumlu olmadığını ve bu artışın 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren "hayatın olağan akışına aykırı" şekilde gerçekleştiğini değerlendirdi.
İŞLEM AÇIKLAMALARINA DİKKAT ÇEKİLDİ
Raporda dikkat çeken tespitlerden biri de banka transferlerinin açıklama bölümleri oldu.
İncelemeye göre çok sayıda para transferinde; "Ahbap Derneği’ne borç olarak verilen", "Haluk Levent Ahbap Derneği’ne emaneten", "Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere" gibi ifadelerinin yer aldığı, bu açıklamaların bazı yüksek tutarlı para transferlerine eşlik ettiği belirtildi.
MASAK raporunun sonuç bölümünde, şüpheliler arasındaki para transferlerinin mahiyetinin açıklığa kavuşturulması gerektiği belirtildi.
Raporda, Ahbap Derneği çalışanları ve yöneticileriyle yoğun para trafiği bulunmasının dikkat çekici olduğu ifade edilerek, "şahısların Ahbap Derneği’ni suistimal edip etmediğinin araştırılması gerektiği" değerlendirmesine yer verildi.
"GAYRİMENKULLER AMACI DIŞINDA KULLANILDI" İDDİASI
NTV Muhabiri Baran Bila'nın aktardığına göre, Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran'ın da Levent'ten şikayetçi olduğu ortaya çıktı.
8 sene önce uçak kazasında hayatını kaybeden kızı Mina Başaran'ın vefatından sonra 22 taşınmazdan oluşan kompleksi kimsesiz ya da yardıma muhtaç üniversite okuyan kız öğrencilerine bağışlamak için Başaran'ın Levent'in kapısını çaldığını ifade eden Bila, gayrimenkullerin değerinin 60 milyon dolar olduğunu dile getirdi.
Başaran, bağışlanan gayrimenkullerin amacı dışında kullandığını ve savcılığa şikayette bulunduğu öğrenildi.