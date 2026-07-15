Ahbap Derneği soruşturmasında "4 milyar TL" ayrıntısı. Haluk Levent neyle suçlanıyor?
15.07.2026 09:35
Sanatçı Haluk Levent'in gözaltına alındığı Ahbap Derneği soruşturması sürüyor. Üç ana ayak üzerine kurulan soruşturmada şu ana kadar neler biliniyor?
Sanatçı Haluk Levent'in başkanı olduğu Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada şu ana kadar 36 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan isimlerde biri, derneğin başkanı ünlü sanatçı Haluk Levent.
Soruşturmanın temelini Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları oluşturuyor.
Şüphelilere Dernekler Kanunu'na muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlamaları yöneltiliyor.
Peki dosyada şu ana kadar bilinenler neler? Suçlamaya konu olan tutar ne kadar ve hangi isim neyle suçlanıyor?
AHBAP SORUŞTURMASININ ÜÇ AYAĞI VAR
Kahramanmaraş'ta 2023 yılında yaşanan deprem felaketinin ardından kamuoyunun gündemine gelen Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmanın geçmişi dosyadaki yazışmalara göre 2024 yılında başlamış.
Elde edilen bilgilere göre soruşturmanın üç ayağı var.
- Bunlardan biri Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'e dayanıyor.
- Diğer ayak ise iş insanı Hüseyin Başaran'ın yaptığı bir suç duyurusu.
- Son olarak hesaplardaki para trafiği ve bahis faaliyetleri mercek altına alınmış durumda.
HALUK LEVENT'İN KARDEŞİ VE 125 MİLYON LİRALIK PARA TRANSFERİ
Berkant Acil, Cumhuriyet Halk Partili Şile Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında geçen ay tutuklanmıştı.
Acil, belediye tarafından düzenlenen etkinliklerde rüşvet, usulsüzlük ve yolsuzlukla suçlanıyor. Levent'in kardeşinin maliyetleri yüksek gösteren sahte faturalar kullandığı öne sürülüyor.
Berkant Acil ile Ahbap Derneği'nin ilişkisi ise 125 milyon liralık bir para transferine dayandırılıyor.
Soruşturma dosyasında yer alan iddialara göre Ahbap Derneği'nde toplanan bağışların bir bölümünün Haluk Levent'in asistanı üzerinden Acil'in hesaplarına aktarıldığı iddia ediliyor.
Söz konusu transferde bu paraların “organizasyon bedeli” adı altında dört şirkete aktarıldığı öne sürülürken, dün bu şirketlere kayyum atanması kararlaştırılmıştı.
HÜSEYİN BAŞARAN'IN SUÇ DUYURUSU
Dosyanın ikinci ayağı ise iş insanı Hüseyin Başaran'ın yaptığı suç duyurusu. Türkiye, Başaran'ı kızı Mina Başaran'ın 2018 yılında geçirdiği uçak kazasıyla tanımıştı.
Başaran bu dosyanın ilk şikayetçisi olarak görünüyor. Soruşturma dosyasındaki iddialara göre Haluk Levent ie Başaran, geçen şubat ayında bir görüşme gerçekleştirdi.
İddiaya göre Haluk Levent bu görüşmede üniversitede okuyan kimsesiz kızlar için yurt yapılmasını teklif etti.
Başaran bu teklifi kabul ederken, iddiaya göre Başaran Holding bünyesindeki bazı taşınmazlar bu projede kullanılmak istendi.
GAYRİMENKULLER ASİSTANA DEVREDİLDİ
İş insanının avukatının verdiği dilekçedeki iddialara göre, dernek bu taşınmazlar için ödemeyi önce senetle yapmak istedi. Ancak reddedildi.
Bunun üzerine ABD ve Avrupa Birliği'nden temin edilecek yardım fonları ile ödeneceği vaadi masaya getirildi. Bu sırada "prosedür gereği" denilerek tapuların Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya devri istendi.
Yine şikayet dilekçesinde alan iddialara göre, 16 yıllık holding çalışanı F.A. tapuların devrini gerçekleştirdi. Karşılıksız yapılan bu devrin, yoğun baskı altında ve iş yoğunluğu sırasında gerçekleştiği öne sürüldü.
Toplam değerinin 60 milyon dolar olduğu savunulan bu gayrimenkullerin, bir süre sonra üçüncü kişilere devredildiği iddia edildi.
"4 MİLYAR TL" AYRINTISI
Soruşturmanın üçüncü ayağı ise hesaplardaki şüpheli para transferleri ve bahis iddiaları üzerine kuruldu.
Dosyadaki iddialara göre derneğin hesapları başkaları tarafından kullanıldı. MASAK'ın hazırladığı raporda, para transferi açıklamalarında "borç, borç iadesi" ve “Ahbap faaliyetleri” ile "Haluk için" gibi ifadelere dikkat çekildi.
Levent'in sosyal medyada paylaştığı ifade tutanağına göre 6 Şubat depremleri sonrası dernekte toplanan bağış miktarı 4 milyar lirayı bulmuştu.
İşte tam da bu noktada savcılık, depremzedeler için halktan toplanan insanı yardım bağışlarının dernekle bağlantılı şüphelilerin mali profillerine tamamen aykırı şekilde şahsi hesaplara geçirildiği tespitini yaptı.
990 MİLYON LİRALIK BAHİS HACMİ
Soruşturmanın şüpheli para trafiğine ilişkin bölümündeki en dikkat çekici iddialar ise bahis şüphesine ilişkin.
Savcılığın tespitlerine göre Haluk Levent ile yakın ekibiyle ilişkilendirilen banka hesapları üzerinden 2020 ila 2026 yılları arasında 990 milyon lira tutarında bahis oynandığı iddia edildi.
Yapılan bahis işlemleri sonucu hesaplardan 390 milyon lira değerinde net para kaybı yaşandığı belirtildi.