Ahbap Derneği soruşturmasında "4 milyar TL" ayrıntısı. Haluk Levent neyle suçlanıyor?

İş insanının avukatının verdiği dilekçedeki iddialara göre, dernek bu taşınmazlar için ödemeyi önce senetle yapmak istedi. Ancak reddedildi.

Bunun üzerine ABD ve Avrupa Birliği'nden temin edilecek yardım fonları ile ödeneceği vaadi masaya getirildi. Bu sırada "prosedür gereği" denilerek tapuların Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya devri istendi.

Yine şikayet dilekçesinde alan iddialara göre, 16 yıllık holding çalışanı F.A. tapuların devrini gerçekleştirdi. Karşılıksız yapılan bu devrin, yoğun baskı altında ve iş yoğunluğu sırasında gerçekleştiği öne sürüldü.

Toplam değerinin 60 milyon dolar olduğu savunulan bu gayrimenkullerin, bir süre sonra üçüncü kişilere devredildiği iddia edildi.