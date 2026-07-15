Ahbap Derneği soruşturmasında 70 milyon dolar iddiası: "Haluk Levent vicdanımı istismar etti"

Kaya'yı 15 yıllık arkadaşı Haluk Levent aracılığıyla tanıdığını, Levent ile aralarında uzun zamandır borç alışverişi olduğunu, kendisinden her zaman geçici ve kısa süreliğine borç istediğini aktaran Çağlayan, şöyle konuştu:

"- Bu paraları kendisinin asistanı ve muhasebecisi olarak tanıttığı Yeliz Kaya isimli şahsın banka hesabına göndermemi istiyordu. Ben, bu şekilde tahmini olarak 2023 yılından itibaren ismen bilmekteyim.

- Haluk'a verdiğim bütün borç paraları Yeliz'in şahsi banka hesabına gönderdim. Zaten Haluk resmi olarak da Yeliz'in banka hesaplarını kendisinin kullandığını vergi dairesine de beyan etmiştir.

- Benim Yeliz'le 2025 yılı Ekim-Kasım aylarına kadar olan bütün ilişkim bundan ibaretti. Bu tarihlerde yine Haluk'un bana çok fazla borcu olmuştu. 'Bu borçlarını ödeyemeyeceğini, kendisinin müteahhitlerden alacağı taşınmazlar olduğunu, bana olan borcuna karşılık olarak bu taşınmazları bana devretmek istediğini' söyledi."